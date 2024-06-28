Bu hataya düşmeyin!
Kırmızı et hem protein hem de lezzetiyle ön planda olmayı başarıyor. Ancak et, en iyi tat deneyimini doğru şekilde pişirildiğinde sunuyor.
Et pişirme sürecinde yapılan bazı hatalar, etin lezzetini bozuyor. Kırmızı etin sert ve lezzetsiz olmasına yol açabilir.
İşte, bunlara yol açan pişirirken en sık yapılan 8 hata...
YIKAMAK
Eti de tavuğu da yıkamak sağlıklı bir işlem değil. Eti sudan geçirmek veya buzunun çözünme yapması için sıcak suya koymak sertleşmesini sağlar. Bu sebeple de kırmızı et lezzet kaybı yaşar.
DİNLENMESİNE İZİN VERMEMEK
Kırmızı eti pişirmeden önce birkaç saat dinlenmesine izin verilmelidir. Aksi takdirde etin kalitesini bozabilir. Et pişirildiğinde içindeki suyu, lezzet bileşenlerini hapseder.
Etin pişirilme süreci tamamlandıktan sonra hemen kesilir tüketilirse içindeki su dışarıya akar. Böylelikle sert bir et yemek zorunda kalırsınız.
ETİ ÇÖZDÜRMEDEN PİŞİRMEK
En büyük hatalardan biri kırmızı etin buzunun çözünmesini beklemeden pişirmek. Donmuş eti kademeli bir şekilde çözülmeyi bırakmanız gerekiyor.
Eti bir gece önceden çıkarıp buzdolabında bekletmek, yavaş yavaş çözünmesine neden olacak. Bu da size yumuşak bir et şöleni yaşatabilir.
MARİNE ETMEMEK
Kırmızı eti marine ederseniz eğer hem yumuşar hem de zengin bir lezzet kazanır.
Etlerin pişirmeden en az 2 saat önce bu marinasyon sosunda bekletmek doğal lezzetini ortaya çıkarırken etin kolay pişmesini sağlar.
TAVAYI ISITMADAN PİŞİRMEYE ÇALIŞMAK
Soğuk bir tavada pişirilen et, suyunu dışarıya bırakır. Bu da etin kuru ve sert olmasına yol açar. Ayrıca etin yapışma olasılığı soğuk tavada daha yüksektir.
TUZLARKEN ACELE ETMEK
Eti marine ederken veyahut tam pişirmeye başladığınızda eklerseniz etiniz sertleşir. Bunun yerine etinize pişirme işleminin sonlarına tuz eklemeniz daha faydalı.
ÇOK PİŞİRMEK
Etin sert olmasının başlıca sorumlusu pişirmek. Eğer eti çok pişirirseniz et, sertleşir. Bu sebeple orta veyahut kısa ateşte pişirmek sağlıklı olanıdır.
YEMEĞİN TÜRÜNE GÖRE ET SEÇEMEMEK
Biftek gibi hızlı pişirilen yemeklerde yumuşak ve kaliteli etler tercih edilirken, yavaş pişirilen güveçlerde daha sert ve yağlı etler kullanılabilir.