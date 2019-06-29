29 Haziran 2019 08:00 | Cumartesi
Konut fiyatlarına barış dopingi
Vatandaşların e-devlet üzerinden, 8 Haziran 2018 ile 15 Haziran tarihleri arasında başvurularını yaptığı İmar Barışı düzenlemesi kapsamında, başvuru süresi bir yıl bir hafta sürdü. İmar Barışı'na 10 milyon 250 bin vatandaş başvurdu.
Düzenlemeyle birlikte konutların değerinde de artış oldu. İmar Barışı başladığından bu yana, konut fiyatları yüzde 12.77’yle en çok Beyoğlu'nda artarken, onu bu alanda yüzde 7.75’le Zeytinburnu takip etti. Konut fiyatlarına bakıldığında Beyoğlu’nda 500 bin TL’den başlayan rakamlar, 10 milyon liraya kadar yükselirken, Zeytinburnu’nda 400 bin ile 2 milyon TL arasında değişiyor.
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