Konut fiyatlarına barış dopingi

Düzenlemeyle birlikte konutların değerinde de artış oldu. İmar Barışı başladığından bu yana, konut fiyatları yüzde 12.77’yle en çok Beyoğlu'nda artarken, onu bu alanda yüzde 7.75’le Zeytinburnu takip etti. Konut fiyatlarına bakıldığında Beyoğlu’nda 500 bin TL’den başlayan rakamlar, 10 milyon liraya kadar yükselirken, Zeytinburnu’nda 400 bin ile 2 milyon TL arasında değişiyor.