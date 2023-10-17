VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni Anayasa hedefinin çerçevesi 12. Kalkınma Planı'nda
"Azerbaycan ile Türkiye arasında enerjide çok büyük bir işbirliği var"
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı
DAEŞ'ın finans ağına darbe: 17 kişi yakalandı
"Yeni bir Türk mucizesine birlikte imza atacağız"
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı
17 Ekim 2023 Salı 09:48:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 09:48:00

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı devrede

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılarak yerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamaları yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca yapılacak. Başkanlığın merkez teşkilatı, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü, Riskli Yapılar Dairesi Başkanlığı, İmar Planlama Dairesi Başkanlığı, Yapım ve Proje Dairesi Başkanlığı, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Finansman Dairesi Başkanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden oluşacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki düzenlemeyle kentsel dönüşüme yeni bir soluk getirdiklerini, yeni düzenlemelerle Türkiye'yi deprem başta olmak üzere afetlere karşı daha dirençli hale getireceklerini söyledi. Özhaseki, "Başkanlığımız ile kentsel dönüşüm çalışmalarımızı çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürüteceğiz... Bir genel müdürlüğümüz sadece Marmara'daki kentsel dönüşüm sürecini yürütecek" dedi.

KONUT SATIŞINDA DÜŞÜŞ DURMUYOR

Türkiye genelinde konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.5 azalarak 102 bin 656'ya geriledi. Türkiye genelinde ipotekli (kredili) konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.2 azalış göstererek 8 bin 446 oldu. Yabancıya yapılan konut satışları ise eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak 2 bin 930 olarak gerçekleşti.

Etiketler : çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı kentsel dönüşüm başkanlığı konut mehmet özhaseki
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

'Rüya' kadro

'Rüya' kadro
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı

Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Babaya son bakış

Babaya son bakış
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX