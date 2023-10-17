Kentsel Dönüşüm Başkanlığı devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılarak yerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamaları yeni kurulan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca yapılacak. Başkanlığın merkez teşkilatı, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü, Riskli Yapılar Dairesi Başkanlığı, İmar Planlama Dairesi Başkanlığı, Yapım ve Proje Dairesi Başkanlığı, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, Strateji ve Finansman Dairesi Başkanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden oluşacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki düzenlemeyle kentsel dönüşüme yeni bir soluk getirdiklerini, yeni düzenlemelerle Türkiye'yi deprem başta olmak üzere afetlere karşı daha dirençli hale getireceklerini söyledi. Özhaseki, "Başkanlığımız ile kentsel dönüşüm çalışmalarımızı çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yürüteceğiz... Bir genel müdürlüğümüz sadece Marmara'daki kentsel dönüşüm sürecini yürütecek" dedi.

KONUT SATIŞINDA DÜŞÜŞ DURMUYOR



Türkiye genelinde konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.5 azalarak 102 bin 656'ya geriledi. Türkiye genelinde ipotekli (kredili) konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50.2 azalış göstererek 8 bin 446 oldu. Yabancıya yapılan konut satışları ise eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42 azalarak 2 bin 930 olarak gerçekleşti.