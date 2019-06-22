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22 Haziran 2019 15:11 | Cumartesi

Esenyurt konut satışında rekor kırdı: En yakın rakibini 3'e katladı

Yılın 5 ayında İstanbul’da mayısta 15 bin 895, nisanda 15 bin 481, martta 19 bin 140, şubatta 14 bin 462, ocakta 13 bin 455 konut satıldı. Toplamda 5 ay içerisinde İstanbul’da satılan konut sayısı 78 bin 433 adete ulaşırken, 11 bin 961 adet konutla en fazla konutun satıldığı Esenyurt ise en yakın rakibini neredeyse 3'e katladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yılın 5 ayında İstanbul'da mayısta 15 bin 895, nisanda 15 bin 481, martta 19 bin 140, şubatta 14 bin 462, ocakta 13 bin 455 konut satıldı. Kentte, ilk 5 ayda 9 bin 604'ü ipotekli olmak üzere toplamda 78 bin 433 konut el değiştirdi.

esenyurt konut

Söz konusu sürede, İstanbul'da en çok konut satılan ilçe 11 bin 961 adetle Esenyurt oldu. Esenyurt, bu alanda en yakın takipçisi olan ve 4 bin 143 konutun satıldığı Pendik'i neredeyse üçe katladı.

Bu alanda Pendik'i 3 bin 778 konutla Başakşehir, 3 bin 683 konutla Sancaktepe, 3 bin 673 konutla Kadıköy, 3 bin 653 konutla Beylikdüzü, 3 bin 52 konutla Kartal takip etti. En çok konut satılan ilçeler sıralamasında Ümraniye 2 bin 624 konutla sekizinci, Tuzla 2 bin 349 konutla dokuzuncu, Maltepe 2 bin 242 konutla onuncu sırada yer aldı.

Büyükçekmece 2 bin 118, Ataşehir 2 bin 42, Kağıthane 2 bin 28, Bahçelievler 2 bin 24, Avcılar 2 bin 14 konut satışıyla ilçe başına düşen ortalama 2 bin satış rakamının üzerinde kaldı.

- En düşük Adalar ve Beykoz'da

En az konut satılan ilçe ise ilk 5 ayda 123 evin el değiştirdiği Beykoz oldu. Ancak, verilerde Şile, Çatalca ve Adalar'ın ayrıntılı olarak yer almadığı, bu üç ilçede toplam 448 konut satıldığı, bunlar arasında en az konutun nüfusun en düşük olduğu Adalar'da el değiştirdiği de belirtiliyor.

En az konut satılan ilçeler sıralamasında Beykoz'u 706 ile Beyoğlu, 716 ile Güngören, 720 ile Bayrampaşa, 760 ile Beşiktaş, 911 ile Esenler takip etti.

İlk 5 ayda 15 ilçe ise konut satışında bin barajını aştı ancak ortalamanın altında kaldı.

Söz konusu dönemde Çekmeköy'de bin 973, Küçükçekmece'de bin 852, Sultangazi'de bin 762, Zeytinburnu'nda bin 668, Gaziosmanpaşa'da bin 661, Eyüp'te bin 639, Silivri'de bin 628, Bağcılar'da bin 574, Şişli'de bin 503, Üsküdar'da bin 397, Bakırköy'de bin 343, Fatih'te bin 290, Sarıyer'de bin 201, Arnavutköy'de bin 172, Sultanbeyli'de bin 2 konut el değiştirdi.

- "Uygun fiyat ve seçenek fazlalığı iki ilçede satışları artırıyor"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, en çok konut satılan Esenyurt ve Pendik'te çok fazla inşaat bulunduğunu belirterek, "Bu iki ilçede fiyatların uygun olması ve seçenek fazlalığı satışları artırıyor. Ayrıca ilçeler bazında Esenyurt'ta yüksek nüfusun bulunması, Pendik'te kentsel dönüşümün yoğun olması bu durumu olumlu etkiliyor." dedi.

Özellikle Esenyurt'ta konut fiyatlarının İstanbul ortalamasının altında kaldığını dile getiren Aşa, bu ilçenin şehrin en yüksek nüfuslu kentlerinin başında geldiğini aktardı.

Aşa, her iki bölgede de 1 1'den 4 1'e hatta daha büyük konut tipine kadar her aileye hitap eden dairelerin bulunduğunu kaydederek, bunun yanı sıra uygun fiyat seçeneğinin de söz konusu iki ilçeyi konut almak için cazip kıldığını anlattı.

AA

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