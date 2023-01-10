"TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ her yıl Ocak ayında memur maaş zammına göre bir artış yapıyordu. Bu yıl memur maaş artışı yüzde 30 oldu. Ama biz vatandaşımız için TOKİ vade artış oranını 15.40'ta tuttuk. Yani vade artış oranında yüzde elli indirim yapmış olduk." açıklamasında bulundu.

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