VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB ve NATO'dan Ukrayna'ya destek mesajı
Kanser ve kalp hastalığı için önleyici DNA taraması dünyada ilk kez uygulamaya geçti
Japonya, Rusya'ya karşı yaptırımlarını sürdürecek
James Webb Uzay Teleskobu'nun Jüpiter görüntüleri yayınlandı
"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir"
"Altılı masa diye bir masa var, sürekli kuruluyor, toplanıyorlar, toplanıyorlar, dağılıyor"
TMO mısır alımlarına ilişkin detayları belirledi
Havalimanından yapılan toplu taşıma hizmetlerine ilişkin düzenleme
"İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar yeni konut projesine başvur...
Pakistan'da eski Başbakan Han, tehdit suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çağrıldı
Yeni nesil savaşın konseptini Türkler yazıyor!
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı dünyanın en yoğun 5 havalimanından biri
Avrupa iflas ediyor: Rakamlar ortaya çıktı
Bozdağ: Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konus...
Saatler içerisinde on milyonlar dinledi
İran'ın 3'lü zirve iddiasına Türkiye'den yanıt!
İsrail'in Gazze'ye son saldırılarında 2 bin konut zarar gördü, 25'i tamamen yıkıldı
Angolalılar yarın sandık başına gidiyor
İsveç'te 'Getto modeli' tartışmaları eleştirilere neden oldu
Ukrayna: Rus ordusunun Bahmut ve Avdeevka istikametlerindeki saldırıları önledi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
E-ticarette işlem adedi yaklaşık yüzde 46 yükseldi
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman: Zorlu maçlara hazırız
Güney Asya'nın 'ilk günahı' ve borç krizi
23 Ağustos 2022 Salı 16:19:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 16:19:00

Bakan Kurum: İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar yeni konut projesine başvurabilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut projesine ilişkin, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak." dedi.

Kurum, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeni sosyal konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvurabilecek. 240 aya kadar da vade imkanı olacak." bilgisini verdi.

Kurum, "30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler." dedi.

Etiketler : murat kurum istanbul konut toki
Destan finale hazır

Destan finale hazır
Yerli Halle Berry

Yerli Halle Berry
8 bin liralık şıklık

8 bin liralık şıklık
7 günde 22 bin kişiyle buluştu

7 günde 22 bin kişiyle buluştu
Nur Yerlitaş'ın hazırladığı son kıyafet

Nur Yerlitaş'ın hazırladığı son kıyafet
Duygusal repertuvar

Duygusal repertuvar
Cem yine gergin

Cem yine gergin
youtube'da var konserde yok

youtube'da var konserde yok
Yeni ikili

Yeni ikili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes