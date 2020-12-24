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24 Aralık 2020 Perşembe 15:04:00 - Güncelleme:24 Aralık 2020 Perşembe 15:04:00

Arnavutluk'ta TOKİ tarafından inşa edilecek deprem konutlarının temeli atıldı

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Arnavutluk'un Laç şehrinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek deprem konutlarının temeli törenle atıldı. Törene video konferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ'nin Arnavutluk'ta inşa edeceği konutlarla ilgili, "En kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla bağlandığı törene, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk Yeniden İnşa Bakanı Arben Ahmetaj, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük katıldı.

"ARNAVUTLUK, TÜRKİYE'NİN BALKANLAR'DAKİ YAKIN DOSTU VE ORTAĞIDIR”

Konuşmasına Arnavutluk'u ve Arnavutları selamlayarak başlayan Erdoğan, Arnavutluk'ta 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde yaşanan depremler sonrasında Türkiye'nin hemen imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk, Türkiye'nin Balkanlar'daki yakın dostu ve ortağıdır. Arnavutluk halkının sevincini sevincimiz, kederini de kederimiz olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Eylül depreminin akabinde Arnavutluk'a, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından dört TIR dolusu yardım malzemesi ulaştırıldığını aktaran Erdoğan, "Kasım'daki deprem felaketinin ardından da sağladığımız diğer yardımlara ilaveten Arnavut kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. Kovid-19 salgınına rağmen, geçtiğimiz temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve inşaata başladık. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanımın katılımıyla Arnavut kardeşlerimiz için inşallah sıcak birer yuvaya dönüşecek bu konutların temel atma törenini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin toplam 522 konutu içereceğini ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olacağını belirtti.

“PROJE İKİ HALK ARASINDAKİ BAĞIN KANITI”

Törendeki konuşmasına Türkçe "Hoş geldiniz" diyerek başlayan Başbakan Rama, Laç şehrinde inşa edilecek yeni mahallenin iki halk arasındaki özel ilişkinin bir kanıtı olacağını vurguladı. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl 26 Kasım'da yaşanan trajedinin ardından hemen gösterdikleri olağanüstü dayanışmaya şahitlik ettiklerini anlatan Rama, "Türk Cumhurbaşkanı ve dostlarımızın küçük Laç şehrinin kalbini yeni bir mahalle ile yeniden canlandırmak için verdiği söze şahitlik etmek için buradayız" ifadelerini kullandı. Yeni mahallenin, iki ülke ve halklarının yanı sıra iki hükümet arasındaki özel ilişkilerin de kanıtı olacağını söyleyen Rama, "Türkiye ilk andan itibaren kendilerini sözlü olarak ifade etmenin yanında, insanların hayatı yıkıntılar yüzünden tehdit altındayken de hemen insani ve maddi kaynaklarını devreye sokan dost ülkeler ağının bir parçası oldu" diye konuştu.

Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile "Konut Yapımı Alanında İşbirliği Sözleşmesi" imzaladıklarını ve projeleri süratle hazırladıklarını anımsatan Murat Kurum, "Konutlarımızın projeleri Arnavutluk yerel mimarisine uygun şekilde tasarlanmıştır. 72 bin 400 metrekarelik alanda yatay mimari esaslı olarak planladığımız projede bina yüksekliği zemin+ dört katı geçmeyecek" dedi. Konutların inşa süreçlerini, kurulduğu günden beri 1 milyon konutun inşasını tamamlamış, 4 milyondan fazla insanı ev sahibi yapmış TOKİ'nin yürüteceğini aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün TOKİ, insani yardım amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Endonezya'dan Sri Lanka'ya, Pakistan'dan Somali'ye kadar birçok ülkede binlerce konut, hastane, okul ve kamu hizmet binası inşa etmiş bir kurumdur, gururumuzdur. TOKİ'nin bu anlamda teknik, tecrübe ve uygulama pratiği, Arnavutluk'ta da başarıyla hayata geçirilecektir. İnşallah 8 ay sonra yine bir araya gelecek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle konutların teslimlerini yine hep birlikte gerçekleştireceğiz."

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞUN ANLAMLI BİR SEMBOLÜ"

Bakan Ahmetaj ise projeyi "iki ülke arasındaki dostluğun anlamlı bir sembolü" olarak nitelendirerek, bu projenin yalnızca bir yıl önceki depremin yıkıntılarından yükselen bir şehrin kentsel ve sosyal dönüşümünün örneği olmadığını, aynı zamanda iki ülke dostluğunun anlamlı bir simgesi de olduğunu vurguladı. Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara da Türkiye'nin projesinin şehrin dönüşümüne katkı sağlayacağını ve gelişime yeni bir ivme kazandıracağını belirterek, "Arnavutlar arasında 'İyi dost kötü günde belli olur' diye bir söz var. Bu sözün Türk halkının, hükümetinin ve Cumhurbaşkanının Kurbin'deki insanlara verdiği tüm yardım ve desteği özetleyen en anlamlı ifade olduğuna inanıyorum" dedi.

Tören katılan TOKİ Başkanı Bulut da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Pakistan, Endonezya, Sri Lanka ve Somali'de de afetler sonrasında konut, hastane, okul ve kamu hizmet binaları yaptıklarını aktararak, Laç şehrinde inşa edilecek konutların yapımını gelecek Ağustos ayına kadar tamamlayıp Arnavutluk makamlarına teslim etmeyi planladıklarını söyledi. Büyükelçi Yörük ise deprem sonrasında Türkiye'nin var gücüyle Arnavut kardeşlerinin yaralarını sarmaya çalıştığını anımsatarak, bugün temellerini attıklarını projenin de Türk-Arnavut dostluğunun en güzel halkalarından birisini teşkil edeceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DEPREMZEDELER İÇİN KONUT TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen depremin hemen ardından depremzedeler için 500 konut inşası talimatı vermiş, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Arnavutluk'taki 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 17 bin kişinin evlerini terk etmesine neden olan depremden 202 bin 291 kişi etkilenmişti. TOKİ tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında 522 konut, 37 ticari ünite ve 375 araçlık otopark inşa edilecek.

Etiketler : toki arnavutluk başkan erdoğan türkiye
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