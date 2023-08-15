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Ziraat Bankası'ndan 600 milyon USD tutarında uzun vadeli dış finansman
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15 Ağustos 2023 Salı 12:01:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 12:01:00

Ziraat Bankası'ndan 600 milyon USD tutarında uzun vadeli dış finansman

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Ziraat Bankası olarak, mali kaynak yapımızın çeşitlendirilmesi, derinleşmesi ve uzun vadeli borçlanma imkanlarının artırılarak dış finansmanın sürdürülebilirliğinin desteklenmesi stratejimiz kapsamında faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Ziraat Bankası olarak, bu doğrultuda 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracı ile 500 Milyon USD, %100'ün üzerinde oranla yenilediğimiz sendikasyon kredisi ile 1,3 milyar USD ve kuruluşunu tamamladığımız Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programımız (Diversified Payments Rights-DPR) bünyesinde 1 milyar USD tutarında dış finansman sağlanmıştır.

Bunlara ek olarak Bankamız bu defa, uluslararası alanda yüksek kredibilitesi ve son dönemde uygulanmaya başlanan yeni para ve maliye politikalarının Ülkemize ve Türk Bankacılık Sektörüne olumlu katkılarıyla, uluslararası nitelikte, saygınlığı yüksek bir yatırım bankası ile gerçekleştirdiği işlemle 5 yıl vadeli, toplam 600 milyon USD tutarında yeni bir kaynak sağlanmıştır.

Dış finansmana dair açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar "Gerçekleşen işlem, Bankamız açısından YP likidite temininin yanında uluslararası finans sistemine başarılı entegrasyonumuzu kanıtlar niteliktedir. Her zaman önceliğimiz olan ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına destek sağlanması amacıyla, çeşitlendirilmiş dış finansmana yönelik stratejilerimiz kararlılıkla sürdürülecektir. Bu vesile ile söz konusu işlemin tarafı olan yatırımcımıza iş birliği için teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Etiketler : ziraat bankası dış finansman alpaslan çakar
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