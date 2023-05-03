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Zeytinyağının teknik kriterlerinde düzenlemeye gidildi
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03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:34:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:34:00

Zeytinyağının teknik kriterlerinde düzenlemeye gidildi

Kaynak: AA

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Zeytinyağının teknik parametreleri, Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum kapsamında yeniden düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, konuya ilişkin gıda kodeksi, başta AB mevzuatı olmak üzere "Kodeks Alimentarius" ve Uluslararası Zeytinyağı Konseyi Standartları çerçevesinde ülke ihtiyaçları doğrultusunda düzenli güncelleniyor.

Tebliğde, iklimsel nedenlerle zeytinyağı parametrelerinde değişiklik yapıldı ve AB mevzuatına uyum amacıyla bazı düzenlemelere gidildi.

Zeytinyağının saflık kriterleri kapsamındaki bazı değerler yeniden belirlendi.

Rafine zeytinyağının yağ asitleri kompozisyonu kapsamındaki "ignoserik asit" değeri ile riviera zeytin yağı ve pirina yağının "mumsu madde" değeri değiştirildi.

Tebliğ, 8 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Etiketler : Tarım ve Orman Bakanlığı Kodeks Alimentariu Resmi Gazete
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