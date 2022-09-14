14 Eylül 2022 Çarşamba 17:56:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 17:58:00
Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden başvuru sayısı açıklandı
Kaynak: AA
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562, toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı" dedi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562, toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı" dedi.
- Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden başvuru sayısı açıklandı
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