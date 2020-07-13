  • BIST
    117038
  • Dolar
    6,8663
  • Euro
    7,7696
  • Altın
    399,2250
İstanbul
19 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Polonya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan belli oldu
FETÖ, YAŞ öncesi kumpasa girişti
ALES sonuç açıklanma tarihi değişti
Rusya'dan Ayasofya çıkışı: Türkiye'nin kendi içişleri meselesi
Ayasofya kararı sonrası Rusya'dan yeni açıklama
Takibe düşen esnaf kredisine yeniden yapılandırma
6 yıl sonra çıkan 'Baba' kelimesi hüngür hüngür ağlattı
Çin'de 8, Güney Kore'de 62 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Ateş savaşçıları” güne sporla başlıyor
15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda bakım ve yenileme çalışmaları
Charlize Theron'un baklava paylaşımı Gaziantep'i heyecanlandırdı
Sızır Şelalesi'nde yaz güzelliği
Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı
Husilerden Suudi Arabistan'a çifte darbe! Hem komutanlarını hem rafineriyi vurduk
Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Türkiye'nin en büyük firmaları açıklandı
Türk akademisyen icat etti: Yakıt tasarrufu sağlayan motor
Sanayi üretim verileri açıklandı
Başkan Erdoğan Ayasofya'nın özgürleştiği gece ne yaptı?
Borsa haftaya yükselişle başladı
Artvin'de sel felaketi! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de kayıp
Ormanın kralından görkemli yağmur karşılaması
AB dışişleri bakanlarından Brüksel'de zirve
Yunanistan şaşkına döndü: Ayasofya kararı sonrası 'boykot' çağrısı
13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:30:00

Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerine odaklandı

ABONE OL

Küresel piyasalarda Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve artan jeopolitik risklerle geçen hafta genelinde dalgalı bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde mayıs ayı ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi verileri takip edilecek.

Geçen haftanın ilk yarısında ABD'de açıklanan pozitif verilerden ve teşviklerin devam edeceği beklentilerinden güç bulan piyasalarda, haftanın ikinci yarısında azalan veri gündeminin etkisiyle ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri fiyatlandı.

ABD'de bazı eyaletlerde vaka sayısındaki artışların rekor kırmaya devam etmesi de piyasalarda satış baskısı yaratırken, ABD-Çin arasında artan gerilim ve Suriye ile Libya meseleleri jeopolitik tarafta en önemli risk unsurları olarak takip edildi.

"ABD VE ÇİN İLİŞKİLERİNİN CİDDİ HASAR GÖRDÜ"

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü salgın nedeniyle ABD ve Çin ilişkilerinin ciddi hasar gördüğünü belirterek, bu ülkeyle ikinci faz ticaret anlaşmasını düşünmediklerini açıkladı.

Geçen hafta Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da hızlandığı görüldü. Trump'ın rekor bir sürede aşı üretme yolunda olduklarını ve çok yakın zamanda aşının duyurulacağına inandığını belirtmesinin ardından cuma günü Amerikan ilaç şirketi Gilead Sciences'ın ürettiği ve Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı antiviral ilacın da ölüm riskini yüzde 62 azalttığının belirlendiği bildirildi. Ayrıca, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ise aralık ayına kadar onaya hazır hale gelebileceği duyuruldu.

Analistler, piyasalarda bu hafta dünya genelinde açıklanacak sanayi üretimi, Çin'de ikinci çeyrek büyüme, Avro Bölgesi'nde dış ticaret ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin, ayrıca perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının takip edileceğini söyledi.

ECB'den herhangi bir değişiklik beklenmediğini aktaran analistler, bu hafta yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden gelecek haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

New York borsasında cuma günü Kovid-19 tedavisine ilişkin iyimser beklentilerle Dow Jones endeksinde yüzde 1,44'lük, S&P 500 endeksinde yüzde 1,05'lik ve Nasdaq endeksinde yüzde 0,66'lık artış yaşandı. Geçen hafta 96,2-97,2 dar bandında hareket eden dolar endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,2 düşüşle 96,5 seviyelerinde seyrediyor. Cuma günü yüzde 0,5690 ile 22 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından artan risk iştahı ile yükselişe geçerek günü yüzde 0,6430'tan tamamlayan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün yüzde 0,63 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa tarafında cuma gününü pozitif kapatan pay piyasalarının geçen hafta genelinde karışık bir seyir izlediği, avro/dolar paritesinin ise yükselişini 3. haftaya taşıyarak 1,13'ün üzerine yerleştiği görüldü. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,2 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Asya borsalarında yeni hafta pozitif bir seyirle başlarken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 değer kazandı.

Yurt içinde cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,85 değer kaybıyla 114.808,56 puandan tamamladı. Geçen hafta boyunca 6,84-6,87 bandında seyreden dolar/TL paritesi, bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 6,86 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Kovid-19 kaynaklı haber akışının izleneceğini belirterek, yurt içinde ise ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 116.500 puanın üzerine çıkılması durumunda ise 120.000 puanın direnç olarak izleneceğini bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 4,3 milyar dolar açık vereceğini, bu rakamın 2020 sonunda 17,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Öte yandan AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta 2019'un aynı ayına göre yüzde 28,7 azalmasını bekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi

10.00 Türkiye, mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri

EN ÇOK OKUNAN HABERLER