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03 Ocak 2023 Salı 09:30:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 09:30:00

Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

Kaynak: AA

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Küresel piyasalarda, yatırımcıların çoğunlukla tatilden dönmesiyle yön arayışının etkili olduğu görülürken, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise yoğunlaşacak veri gündemi takip edilecek.

Resesyon ve enflasyon ikilemi arasında kalan ekonomilerin para politikalarına ilişkin belirsizlikler piyasa fiyatlamalarını etkilemeye devam ederken, dünya genelinde yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi yatırımcıların odağına yerleşti.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında, bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin olası ipuçlarının yanı sıra enflasyon ve iş gücü piyasası verilerinin hafta boyunca varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Tatil dönüşü ABD'de vadeli işlem piyasalarında endeks kontratları güne karışık bir seyirle başlarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in adımlarına yönelik belirsizlik ise azaldı. Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dünya ekonomilerinde resesyon ve Çin'deki salgın endişelerine karşın emtia fiyatları yukarı yönde hareket ederken, Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 85,4 dolardan, bakırın libresi ise yüzde 1,1 artışla 3,84 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı 1.840 dolarla 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyede bulunurken, günlük değer kazancı yüzde 0,7'ye yaklaştı.

Avrupa tarafında, enflasyon ve resesyon endişesi fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, doğal gaz tarafındaki olumlu haberlerin risk iştahını desteklediği görülüyor.

Bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde gerçekleşmeye devam etmesiyle doğal gaz fiyatları gerilerken, Şubat vadeli doğal gaz kontratı 81,6 avroyla Rusya-Ukrayna savaşı öncesindeki seviyelerde seyrediyor.

Öte yandan, Almanya ve Avro Bölgesi'nde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50 seviyesinin altındaki seyrine devam ederek, sanayi üretiminin güçsüz kaldığına işaret etti.

Analistler, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinin önemine dikkati çekerek, enflasyondaki gerilemenin beklentiler dahilinde devam etmesinin risk iştahını artırabileceğini söyledi.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,87 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,90 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya tarafında, Çin'de Kovid-19 vaka sayıları başlıca risk unsuru olmaya devam etse de, Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemeye devam edeceğine yönelik beklentiler pay piyasalarını destekliyor.

Çin'de Caixin imalat sanayi PMI aralıkta 49'a gerilese de, beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi yatırımcılar tarafından pozitif bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Bugün Japonya borsasında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kazandı. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,76 artarak 5.661,10 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Dün, yatay seyirle 18,7131'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7220'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Almanya'da işsizlik ve TÜFE ile İngiltere'de ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.750 seviyelerinin direnç, 5.550 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TÜFE'nin yüzde 2,61 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,61) göre bir önceki ay yüzde 84,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,59'a gerileyeceği hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

11.55 Almanya, aralık ayı işsizlik oranı

12.30 İngiltere, aralık ayı imalat sanayi PMI

16.00 Almanya, aralık ayı TÜFE

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi PMI

Etiketler : resesyon enflasyon piyasalar
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