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14 Temmuz 2023 Cuma 12:26:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 12:26:00

Yurt genelinde 44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa sunuluyor

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 44 ildeki 670 muhtelif arsa açık artırma ile satılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova'da aralarında konut, ticaret ve sanayi alanlarının da bulunduğu 670 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sundu.

Açık artırma, 24-25-26 Temmuz'da saat 10.30'da Bakanlık konferans salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden de teklif verilebilecek.

Peşin ödemede yüzde 20 indirim

Alıcılar, arsalara yüzde 40 peşinat ve 24 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca arsalar, KDV'den muaf şekilde satılacak. Peşin ödemelerde ise alıcılara yüzde 20 indirim imkanı tanınacak.

Etiketler : 44 ilde 670 arsa açık artırma yöntemi SATIŞ
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