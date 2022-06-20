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20 Haziran 2022 Pazartesi 10:55:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 10:55:00

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi mayısta aylık bazda yüzde 6,51 arttı

Kaynak: AA

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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 6,51 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta YD-ÜFE aylık yüzde 6,51, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,92, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100,54 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 70,12 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 107,11, imalatta yüzde 100,42 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara malında yüzde 112,79, dayanıklı tüketim malında yüzde 83,68, dayanıksız tüketim malında yüzde 83,73, enerjide yüzde 279,37, sermaye malında yüzde 85,52 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 6,92, imalatta yüzde 6,5 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 6,79, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,87, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,6, enerjide yüzde 22,51, sermaye malında yüzde 5,41 artış şeklinde oldu.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 14 alt sektör daha düşük, 11 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 64,76, tütün ürünleri yüzde 69,9, makine ve ekipmanlar yüzde 77,41 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 279,37, ana metaller yüzde 135,10, metal cevherleri yüzde 114,93 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 18 alt sektörün daha düşük, 7 alt sektörün daha yüksek değişim gösterdiği hesaplandı.

Aylık bazdaki değişimlere bakıldığında ise YD-ÜFE sektörlerinden temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 3,25, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 3,43, diğer mamul eşyalar yüzde 4,06 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 22,51, içecekler yüzde 10,55, ana metaller yüzde 7,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2017

7,25

-0,93

0,48

0,04

-0,88

-0,14

2,24

0,87

0,12

4,26

5,22

-0,01

2018

0,39

1,70

2,24

4,00

6,40

3,44

2,63

18,16

10,14

-7,45

-8,44

-1,32

2019

1,83

-1,79

3,44

4,93

4,19

-3,24

-2,33

-1,41

0,82

1,17

-0,45

1,81

2020

2,39

0,77

3,48

5,46

1,47

0,95

1,64

7,46

3,08

4,62

2,02

-0,76

2021

-1,37

-2,46

7,45

7,14

4,69

3,93

0,34

-0,92

1,55

7,93

13,49

25,92

2022

3,25

2,35

7,29

2,61

6,51

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

Yıl

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

2017

24,34

24,24

25,76

26,38

21,60

21,98

23,99

23,98

24,05

25,78

26,01

19,75

2018

12,09

15,07

17,08

21,72

30,65

35,33

35,84

59,12

75,04

55,40

35,21

33,45

2019

35,35

30,71

32,24

33,43

30,66

22,23

16,32

-2,94

-11,15

-2,88

5,59

8,93

2020

9,53

12,38

12,43

13,00

10,06

14,82

19,49

30,23

33,15

37,69

41,12

37,56

2021

32,51

28,27

33,19

35,31

39,60

43,72

41,89

30,81

28,87

32,96

47,89

87,64

2022

96,44

106,13

105,82

97,11

100,54
Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu Yıllık YD-ÜFE' Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
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