Yumurta fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme

Ticaret Bakanlığı: Bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir.

