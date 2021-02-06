Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi...

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06 Şubat 2021 Cumartesi 14:22:00 - Güncelleme:06 Şubat 2021 Cumartesi 14:22:00

Yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplarına yatmaya başladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağın bildirdi.

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Şubat, 6 olanlar 9 Şubat, 8 olanlar ise 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

Etiketler : mehmet muharrem kasapoğlu yükseköğretim burs kredi
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