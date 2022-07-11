Yüksek kira da ayrı dert

Son dönemde, özellikle yabancıların artan ilgisiyle, mevcut kiracılarını çıkarıp, 3-4 katı fiyatlarla evlerini yabancı uyruklu kişilere kiraya vermeyi tercih eden ev sahiplerinden pişmanlık sesleri yükselmeye başladı. Evi ederinin üzerinde rakamlara tutup, sonra taahhüt ettikleri tarihten erken çıkan, hasar bırakıp ortadan kaybolan veya kirasını ödemeden çıkan kiracılar nedeniyle mağduriyet yaşayan ev sahiplerinin bir kısmı çareyi dava açmakta buluyor. Kiracısı iz bırakmadan kaybolanlar ise bir şekilde zararını sineye çekmek zorunda kalıyor. Avukat Elvan Kakıcı Şimşek, bu sorunların özellikle kısa dönem kiralamalarda yaşandığını belirterek, "Bu tarz davalarla karşılaşıyoruz. Ortada kontrat da olmayınca, ev sahipleri zararlarının nasıl karşılanacağını bilmiyorlar. Burada hukuki olarak tavsiyemiz, kısa dönem için de olsa mutlaka taraflar arasında bir protokol imzalanması ve de yazlıklarda olduğu gibi kaparo alınması" diyor.

KİRACI, KİRACI ARIYOR

İSTOÇ İş adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç Demir ise hemen ev bulma telaşıyla yabancı uyrukluların evleri fiyatına bakmaksızın tuttuğunu ancak özellikle Antalya ve Alanya'dan son zamanlarda gelen haberlerin, bazı kiracıların bu yüksek kiraları ödeyemediği yönünde olduğunu söylüyor. Demir "Hatta yabancılara yönelik sosyal medya platformlarında, bazı yabancı uyruklu kişilerin, zaten kiracı oldukları daireleri, başkalarına kiraya verme çabası içerisinde olduklarını da görüyoruz" diye konuştu.

ÇÖZÜM 'JESTİYON'

Coldwell Banker Türkiye, Era ve Century 21 markalarının Türkiye temsilcisi Mastertürk Grubu'nun başkanı Gökhan Taş ise kira ödememe sorunuyla karşılaşmadıklarını ancak, taahhüt edilen tarihten erken çıkma durumuyla karşılaştıklarını belirterek, "Bu da ev sahibini mağdur eden bir durum" dedi. Yurtdışında bu tarz mağduriyetler yaşanmaması için 'jestiyon' sisteminin uygulandığını vurgulayan Taş, sistemi şöyle anlattı: "Ev sahibi ve kiracı arasında ilişkiyi yöneten şirketler var. Bu şirketler aylık kiradan yüzde 8 jestiyon bedeli alıyor. Bu bedel karşılığında ise kiracının bütün riskini ev sahibinden almış oluyor. Eğer kiracı eve zarar verirse veya kirasını ödemezse, bunu da şirket karşılyor. " Taş, Türkiye'de de böyle bir ihtiyaç gördüklerini belirterek, "Biz bu hizmeti veren bir şirket kurmayı planlıyoruz" diye konuştu.

SAHTECİLİK TERS TEPTİ

Gazipaşa Emlakçılar Derneği Başkanı Savaş Türker ise Alanya'nın Rusya – Ukrayna savaşıyla birlikte hızla göç almaya başladığını, bölgeye gelen yabancıların da konut arayışına girdiğini hatırlatarak süreci şöyle anlattı: Bazı ev sahipleri, mevcut kiracılarını baskı ve taciz yoluyla çıkarıp, evlerini yabancılara verdiler. Ancak yüksek vergi vermemek için, çift sözleşme yaptılar. Göç idaresine 1000-2000 liralık düşük kiralar bildirirken, yüksek rakamları ise geçerliliği olmayan sözleşmelere yazdılar. Umuyoruz bu sayede ev sahipleri fahiş kiraların risk barındığını gördü ve kiralar normal bandına oturur."

17 İLÇEDE YASAKLANDI

Göç İdaresi Başkanlığı 1169 mahalleyi yabancı ikametine kapattı. Şenay Araç Demir, yabancı göçünden en fazla etkilenen İstanbul'da 15 ilçe, Antalya'da da 2 ilçede yeni yabancıların kiralama yapamayacağını hatırlatarak, bunun fiyatları dengeleyebileceğini söyledi.