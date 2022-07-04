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04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:45:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:46:00

Yılın ilk yarısında 67 ilin ihracatı arttı

Kaynak: AA

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Yılın ilk yarısında 67 il ihracatını artırırken, İstanbul, 49,95 milyar dolarla bu alanda zirvede yer aldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, Ocak-Haziran 2022'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 126 milyar dolara yaklaştı.

Bu dönemde iller bazında yapılan ihracat ise (serbest bölgelerden yapılan ihracat hariç) yüzde 19,2 artarak 114 milyar 5 milyon dolara yükseldi. İlk yarıda ülke genelindeki 81 ilden 67'si ihracatını artırırken, 6 ilde düşüş tek hanede kaldı.

Ocak-haziran döneminde en yüksek ihracatı 49,95 milyar dolarla İstanbul yaptı. İstanbul'u, 10,15 milyar dolarla Kocaeli, 7,92 milyar dolarla Bursa ve 7,14 milyar dolarla İzmir takip etti.

Ankara, 5,35 milyar dolarla beşinci, Gaziantep 5,2 milyar dolarla altıncı, Sakarya 2,63 milyar dolarla yedinci, Denizli 2,53 milyar dolarla sekizinci, Manisa 2,52 milyar dolarla dokuzuncu ve Hatay 1,94 milyar dolarla onuncu sırada yer aldı.

İlk 10'da en yüksek artış Kocaeli'den, tek düşüş Manisa'dan

İlk 10 il ele alındığında en yüksek artış yüzde 29,4 ile Kocaeli'de yaşandı. Kocaeli'ni yüzde 26,7 ile Hatay, yüzde 26,4 ile İzmir ve yüzde 22,7 ile İstanbul izledi.

İhracat artışı Ankara'da yüzde 20,4, Denizli'de yüzde 18,5, Gaziantep'te yüzde 7,7, Bursa'da yüzde 6 ve Sakarya'da yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

En çok ihracatın yapıldığı ilk 10 kent arasında düşüş yaşanan tek il yüzde 3 ile Manisa oldu.

15 kentin ihracatı 1 milyar doları aştı

Ocak-haziran döneminde ülke genelinde sadece iki kentin ihracatı çift haneli rakamlara ulaştı. 15 il ise 1 milyar dolar sınırını aştı. İlk 10 dışında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan kentler arasında Kayseri, Konya, Adana, Mersin ve Antalya yer aldı.

İhracatı değer bazında en çok artan il 9,23 milyar dolarla İstanbul olurken, İstanbul'u 2,31 milyar dolarla Kocaeli takip etti.

Yozgat'tan yüzde 237, Bingöl'den yüzde 157'lik artış

Yılın ilk yarısında ihracatını oransal bazda en fazla artıran il yüzde 237,1 ile Yozgat oldu. Bu kentin ihracatı 9,3 milyon dolardan 31,2 milyon dolara yükseldi.

Yozgat'ı yüzde 157,2 ile Bingöl ve yüzde 100,6 ile Kars izledi. Böylece ocak-haziran döneminde ülke genelinde 3 ilde artış oranı yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşti.

İhracatını en çok artıran ilk 10 il arasında yüzde 95,7 ile Bitlis, yüzde 86,6 ile Nevşehir, yüzde 84,05 ile Tunceli, yüzde 73 ile Çorum, yüzde 63,4 ile Kilis, yüzde 58,7 ile Kırşehir ve yüzde 57,1 ile Aksaray yer aldı.

En yüksek düşüş Adıyaman ve Van'da yaşandı

Söz konusu dönemde ihracatı en fazla düşen illerin başında yüzde 45,5 ile Adıyaman ve yüzde 45,3 ile Van geldi. Adıyaman'ın ihracatı 71,6 milyon dolardan 39 milyon dolara, Van'ın ihracatı ise 28,9 milyon dolardan 15,8 milyon dolara geriledi.

Van'ı yüzde 35,1 düşüşle Erzurum, yüzde 26,1 ile Niğde, yüzde 22,9 ile Yalova, yüzde 17,2 ile Trabzon, yüzde 14,8 ile Sinop ve yüzde 11,4 ile Batman izledi.

Etiketler : Türkiye İhracatçılar Meclisi Erzurum İHRACAT
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