Yılın ilk faiz kararı bugün açıklanacak
Kaynak: TRT Haber
Ekonomide haftanın en önemli bekleyişi sona eriyor. Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak.
Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanacak.
Saat 14.00'te faiz kararı belli olacak. Banka son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitti.
EKONOMİSTLER FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR
Politika faizi yüzde 42,5 seviyesine yükseldi. Ekonomistler, faizlerin bu toplantıda da 250 baz puan artırılmasını bekliyor.
Karar metninde ise sıkılaşma sürecine dair mesajlar aranacak.
Sıkılaşma sürecinin ne zaman tamamlanacağına dair yönlendirme önemli olacak.
- MTV ödemelerinde son gün 31 ocak
- Yılın ilk faiz kararı bugün açıklanacak
- Fed, Silikon Vadisi Bankasının iflası sonrası oluşturulan kredi programını sonlandıracak
- Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
- Ekonomideki adımlar fayda verdi... J.P. Morgan'dan Türkiye açıklaması
- MÜSİAD'dan Girişimciliğe GÜM! etkisi