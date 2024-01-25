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25 Ocak 2024 Perşembe 07:45:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 07:45:00

Yılın ilk faiz kararı bugün açıklanacak

Kaynak: TRT Haber

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Ekonomide haftanın en önemli bekleyişi sona eriyor. Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak.

Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında bugün toplanacak.

Saat 14.00'te faiz kararı belli olacak. Banka son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitti.

EKONOMİSTLER FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

Politika faizi yüzde 42,5 seviyesine yükseldi. Ekonomistler, faizlerin bu toplantıda da 250 baz puan artırılmasını bekliyor.

Karar metninde ise sıkılaşma sürecine dair mesajlar aranacak.

Sıkılaşma sürecinin ne zaman tamamlanacağına dair yönlendirme önemli olacak.

Etiketler : para politikası kurulu hafize gaye erkan faiz
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