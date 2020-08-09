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09 Ağustos 2020 Pazar 12:20:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 12:21:00

'Yeşil altın'da hasat dönemi başladı

Kaynak: AA

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Düzce'de bazı üreticiler, fındığın olgunlaşmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün belirlediği tarih doğrultusunda hasat mesaisine başladı.

Türkiye'nin fındık rekoltesinin yüzde 27'sini sağlayan Düzce'de, yaklaşık 1,5 aylık süreçte bahçelerden toplanacak fındık, çotanağıyla güneşe serilerek kurutulmasının ardından harmana hazır hale getirilecek.

Randıman kaybını engellemek için iyice kurutulan fındık, bu yıl erken açıklanan ve üreticiyi memnun eden fiyatlarla pazara sürülmeye başlanacak.

İlde 63 bin hektar alanda üretilen fındığın yüzde 90'ı işlenerek yurt dışına ihraç ediliyor. Kalitesiyle özellikle çikolata üreticilerinin tercihi olan Batı Karadeniz fındığının eylül ayının 20'sine kadar toplanarak satışa hazır hale getirilmesi planlanıyor.

"Üretici fiyattan memnun"

Fındık üreticisi Sami Temiz, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından ürün hasat edilmeden fiyatının açıklamasının üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, fiyatların ise memnun edici olduğunu söyledi.

Fındık üzerinde uygulanan devlet politikasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Temiz, "Açıklanan fiyattan oldukça memnunuz. Allah razı olsun devletimizden. Güzel bir fiyat verdi." dedi. 

Fındık hasadına İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün belirlediği takvim doğrultusunda başladıklarını aktaran Temiz, "Bu sene Allah'a şükür geçen seneye nazaran daha fazla fındık var. Biraz yüksek kesimlerde, daha az olduğu söyleniyor. Geçen seneye nazaran bahçelerimizdeki fındık hem kaliteli hem de daha verimli görünüyor." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, rekolte ve kalite kaybı yaşanmaması için kentte fındık hasadının, sahil kesiminin ardından orta kesimde 17 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 24 Ağustos'ta yapılacağını açıklamıştı. 

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