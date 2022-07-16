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16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:54:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:54:00

Yerli gaz için önemli sinyali: Yıl sonu açılacak!

Kaynak: Sabah

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Doğalgaz depolamada kapasite artıyor. Silivri genişletme projesinde açılan 18 kuyudan 9'unda gaz akış testi tamamlandı. 3.2 milyar metreküp olan depo kapasitesi 4.6 milyara çıkacak.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi genişleme çalışmaları kapsamında açılan 18 kuyudan 9'unda gaz akış testi yüzde 100 sonuç verdi. Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğinde kilit role sahip, biri Tuz Gölü'nün metrelerce altında ve diğeri de İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında bulunan iki yer altı doğal gaz depolama tesisinde genişleme çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisinde genişleme çalışmalarıyla 1.2 milyar metreküp kapasitenin, 2023'te 5.4 milyar metreküpe çıkması hedefleniyor. Tesisin 40 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin ise 80 milyon metreküpe çıkması planlanıyor. Bir diğer önemli kapasite artışı da Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde hayata geçiyor.

YIL SONU AÇILACAK

2017'de başlayan çalışmalarda sona gelinirken, BOTAŞ ekiplerinin çalışması kapsamında kuyu sondajları da tek tek tamamlanıyor. Proje sonunda faaliyete geçecek 18 depolama kuyusundan 9'unda gaz akış testi başarıyla tamamlandı.

Bu yıl sona ermesi planlanan projede 3.2 milyar metreküp olan depo kapasitesinin 4.6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin de 75 milyon metreküpe çıkması öngörülüyor.

Projenin aşamalarını yakından takip eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de "Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük gaz keşfimizin yanında karadaki depolama tesislerimizin de kapasitelerini artırıyoruz. Tüm bunlardaki hedefimiz doğal gazda arz güvenliğini sağlamlaştırmak. İnşallah yıl sonunda Silivri'deki tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESİSİNİN ELEKTRİĞİ RÜZGÂRDAN

Tüm tesislerde ihtiyaç duyduğu enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan karşılamak hedefiyle yola çıkan BOTAŞ, Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisinde de bu doğrultuda hareket ediyor. Tesiste ihtiyaç duyulan elektrik için BOTAŞ yönünü rüzgâra çeviriyor ve 4.2 megavat kapasitelik RES kurulumu yapıyor. RES, genişletme projesi dahil olmak üzere tesislerde kullanılacak elektrik enerjisinin yüzde 100'ünü karşılayacak.

Etiketler : doğalgaz doğalgaz depolama botaş doğalgaz kapasite
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