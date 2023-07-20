'Yerinde Dönüşüm'e iki günde 37 bin başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedelerin 'Yerinde Dönüşüm' projesine yoğun ilgi gösterdiklerini belirterek, "17 Temmuz Pazartesi başvurular başladı. 38-40 saat anca geçti, müracaat eden vatandaş sayısı 36 bin 825 oldu. Neredeyse saatte 1000 kişi müracaat ediyor" dedi. Dün gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Mehmet Özhaseki, 11 ili etkileyen deprem bölgesinde başlatılan 'Yerinde Dönüşüm' projesi başta olmak üzere yürütülen pek çok çalışma hakkında bilgiler verdi.

ŞEHİRLERİNE DÖNECEKLER

Özhaseki, özetle şunları söyledi: "Yerinde Dönüşüm projesinin şehirlere müthiş bir faydası var. Ekonomi canlanacak. Yereldeki mimar ve mühendisler hareketleniyor, istihdam artıyor. İnşaat malzemesini çevredeki esnaftan alınıp yerelden imal ettiriyorlar. Şehrin merkezleri şu anda terkedilmiş gibi ama bir anda şantiyeye dönüşecek. Herkes şehirde canlılık başladığını gördüğü andan itibaren de şehirlerine geri dönecek. Burada vatandaşlarımızın müteahhitlerle anlaşacakları zaman bir yanlışlığa düşmemeleri ve zorda kalmamaları için tip sözleşmeler hazırladık ve bu sözleşmelerle yola çıksınlar istiyoruz. Bu arada, mimarlık ve mühendislik ofislerinde bir masraf olur ve yapamam diyenler çıkarsa, onlar için arkadaşlarımız TOKİ'den 15 kadar da proje hazırladı. Vatandaş, bu tip projeleri de alıp kullanabilecek."

Bakan Özhaseki "En önemlisi de burada yapılacak inşaatları ruhsattan iskan sürecine ve vatandaşın oturacağı zamana kadar her türlü inşa faaliyetlerini bizler denetleyeceğiz ve takip edeceğiz. Çalışmalar yarım kalırsa, bizim nezaretimizde başlayan ve denetlediğimiz bu işler için TOKİ devreye girecek ve bütün vatandaşların binalarını TOKİ tamamlayacak" diye konuştu.

MÜRACAAT E-DEVLET'TEN

Mehmet Özhaseki, "Müracaatları da vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden yapabilecek. 5 ilde 22 Yapım Dönüşüm Ofisi'nden ve ALO 181'den her türlü bilgi alınabiliyor. Gezici TIR'ımız da sokakl arda gezerek her türlü bilgilendirmeyi sağlıyor" dedi.

İSTANBUL'DA 1.5 MİLYON YAPININ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLIYOR

İstanbul'un dünyada deprem riski taşıyan 10 büyükşehirden biri olduğunu belirten Mehmet Özhaseki, olası depreme yakalanmadan önce gece gündüz çalışarak şehri depreme hazırlamak gerektiğini vurguladı. "İstanbul'da 5.8 milyon civarında bağımsız birim var. Bunun 1.5 milyonu riskli ama 600 bin konut ilk etapta çok daha riskli ve yıkılabilecek bir yapı olarak gözüküyor. Bizim bir an önce 600 bini, akabinde ikinci sırada da riskli gözüken 1,5 milyon yapıyı dönüştürmek gibi bir mecburiyetimiz, zorunluluğumuz var. Şu anda 39 ilçede de 188 alanda kentsel dönüşüm yapılıyor" dedi. Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkanları ile de görüştüklerini ve prensipte anlaştıklarını söyledi. Özhaseki, haftaya İstanbul'da çalışmalara başlayacaklarını söyledi.