Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm' kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık." açıklamasında bulundu.

Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarının konutlar için 750 bin TL'ye, iş yerleri için 400 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı.