Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi desteği
Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarının konutlar için 750 bin TL'ye, iş yerleri için 400 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm' kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık." açıklamasında bulundu.
Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarının konutlar için 750 bin TL'ye, iş yerleri için 400 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı.
- Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi desteği
- Borsa güne düşüşle başladı
- "Türkiye 2003'ten bu yana 250 milyar doların üzerinde yatırım çekti"
- Küresel piyasalarda gözler ABD'nin tarım dışı istihdam verisine çevrildi
- Benzin ve motorinde peş peşe büyük indirim!
- Merkez Bankası açıkladı: Bankacılık sektöründeki mevduat artıyor