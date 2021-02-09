Yeniden yapılandırmaya hız veren Erciyes Anadolu Holding 2020 yılını rekorla kapattı

Basın toplantısında holdingin yeniden yapılandırılması ve 2020 finansal sonuçlarıyla ilgili bir sunum gerçekleştiren Erciyes Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, yeniden yapılandırma çalışmalarının sonuçlarını olumlu rakamlarla almaya başladıklarını söyledi. Ertekin, holdingin 2020 yılında marka yatırımları, inovasyon ve dijital dönüşüm ve enerji alanındaki yatırımlarına hız verdiklerine dikkat çekti.



Ertekin, "Türkiye'de 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'nde toplam 6 grup şirketimiz bulunuyor. Erciyes Anadolu Holding pandemiye rağmen büyümeye ve istihdam sağlamaya da devam etmiştir" şeklinde konuştu.

2019 ve 2020 yılına ait finansal verileri paylaşan Erciyes Anadolu Holding CEO'su "2019 yılında 11 milyar 218 milyon olan ciromuz, yüzde 21.5'lik artış ile 2020 yılı sonunda 13 milyar 628 milyon TL'ye, net karımız da aynı dönem içinde 999 milyon TL'den 1 milyar 628 milyon TL'ye yükselmiştir" dedi.

Ertekin sadece ekonomik alanda değil, sosyal sorumluluk alanında da faaliyetlerini artırarak sürdürdüklerini ve özellikle eğitime önem verdiklerini vurguladı. Ertekin, "İçinden çıktığımız topraklara karşı vefa borcumuzu ödemek bizim en önemli görevimizdir. Yetişmiş insan gücümüze katkı sağlamak ise bu alanda yaptığımız en önemli çalışmadır" şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal ise kurumun kayyumluğundaki şirketlerin zarar etmediğini tam tersine karlarını artırarak büyümeye devam ettiğini söyledi.

'BİZE GÜVENENLER HEP KAZANDI, BUNDAN SONRA DA KAZANACAK'

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding şirketlerinin TMSF devredildiği Eylül 2016'da aktif büyüklükleri 8.4 milyar TL olduğunu hatırlatarak, bu rakamın 31 Aralık 2020 itibariyle yüzde 89 büyüyerek 16 milyar TL'ye ulaştığını ifade etti. Holding'in öz kaynak toplamının ise yüzde 69 büyüyerek 6.4 milyar TL'den 11 milyar TL seviyesine yükseldiğini vurgulayan Gülal, şöyle devam etti: "Devir tarihinde 5.1 milyar TL olan cirosu, yüzde 167 artarak 2020 sonunda 13.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Devir tarihinde 574.6 milyon TL olan net karı yüzde 185 büyüyerek 1.6 milyar TL seviyesine çıkmıştır. Holding bünyesinde hali hazırda 12 bin 697 kişi istihdam edilmektedir. Mağaza sayısı 2020 sonu itibarıyla, İstikbal, Bellona ve Mondi markaları ile toplam 1550'dir. Bu hakikaten bizim açımızdan övünülecek bir rakamdır. Çünkü pandeminin gölgesinin düştüğü zor bir yıl olan 2020'de tam 31 mağaza açtık. Biz bunu, şirketimize olan çok önemli bir güven göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Bize güvenenler hep kazandı, bundan sonra da kazanacak diyorum. Hedefimiz, aldığımız bayrağı daha da yukarı çıkarmak, milletimizin ve devletimizin güvenine layık olmaktır."

'ENERJİDE PLANLANAN YATIRIM TUTARI 318.3 MİLYON DOLAR'

Erciyes Anadolu Holding'in faaliyet alanları ile yaptığı başarılı çalışmalara ek olarak enerji sektöründe yaptığı yatırımlarla da öne çıktığını anlatan TMSF Başkanı Gülal, mevcut 250 megavatlık kurulu gücün yatırımları süren yeni enerji santralleri ile toplam 499 megavata çıkacağını belirtti. Holding'in Antalya Akseki GES, Van Arısu GES, SİBEL RES(İzmir) ve Ömerli RES(İstanbul) gibi yatırımları ile ekonomiye katma değer üretmeye devam ettiğini kaydeden Gülal, "Bahsi geçen bu projeler için planlanan yatırım tutarı ise 318.3 milyon dolardır. Bu tutarın yüzde 81'ine denk gelen 260 milyon dolarlık kısmı TMSF döneminde gerçekleşmiştir. Bu kapsamda 2019 yılı enerji üretimi 590 bin 919 (MWh) olan holding, bu yeni yatırımlarla birlikte üretimini 793 bin (MWh) daha artırarak, 1.3 milyon megavat seviyesine çıkaracaktır. Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrallerinden birisi olan Van Arısu GES, grubumuzun iftihar ettiği yatırımlardan birisidir. İnşallah açılışını da yaz aylarında yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.