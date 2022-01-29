VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Giresun'da toplu açılış töreninde konuşuyor
Adalet Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı
Ünlü oyuncudan ilginç itiraf
Aşkını ilan etti
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi
TCMB Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete'de
5 milyonluk pırlanta sevgisi
"Kimse bana şaka yapmaya cesaret edemez"
Pilotluk sınavı stresi
Göksel'den listelere hızlı giriş
Evin anahtarı Hadise'de
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlarda Ashleigh Barty şampiyon oldu
Yeni TÜİK Başkanı Çetinkaya bankacılık sektöründeki çalışmalarıyla biliniyor
"Erken seçim ihtimali yok"
ABD'ye rakip ülkeler düşen F-35C uçağının enkazına ulaşmaya çalışacak
'Selam Tevhid' kumpası davasında cezalar onandı
Dışişlerinden 'Batı Trakya Türklerine' destek mesajı
"Yüksek aidatlara karşı dava açılabiliyor" uyarısı
Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 9 kişi daha gözaltına alındı
THY, İstanbul-New York seferlerini iptal etti
"Doğal gazımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz"
Anne adaylarına beslenme önerileri
Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası
Lastik seçimi kış koşullarında sürüş güvenliğini etkiliyor
29 Ocak 2022 Cumartesi 14:48:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 14:48:00

Yeni TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya bankacılık sektöründeki çalışmalarıyla biliniyor

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla TÜİK Başkanı olarak atanan Erhan Çetinkaya, 2005 yılından bu yana Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Vakıf Katılım Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına atanan Erhan Çetinkaya, 2005 yılından bu yana Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Vakıf Katılım Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla TÜİK Başkanı olarak atanan Çetinkaya, 1981'de Malatya'da doğdu.

Çetinkaya, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu. 2004-2005 döneminde Cybersoft Enformasyon Teknolojilerinde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı.

BDDK'de 2005'te göreve başlayan Çetinkaya, 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalıştı.

Çetinkaya, daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan İşletme Yüksek Lisansı (MBA) diplomasını aldı.

2014'te BDDK'deki görevine dönen Çetinkaya, 2015'te Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi.

Certified Financial Analyst ve Financial Risk Manager sertifikaları sahibi olan Çetinkaya, Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar da Vakıf Katılım Bankası AŞ'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Çetinkaya, 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Etiketler : türkiye istatistik kurumu erhan çetinkaya erhan çetinkaya kimdir bankacılık ekonomi
Yeşilçam'ın 'öteki' yüzü

Yeşilçam'ın 'öteki' yüzü
Kışın ilk kardan adamı!

Kışın ilk kardan adamı!
Single heyecanı

Single heyecanı
Karfest başlıyor

Karfest başlıyor
45 yıl sonra aynı poz

45 yıl sonra aynı poz
Doğuma sporla hazırlanıyor

Doğuma sporla hazırlanıyor
Tiyatroyla sessizliğini bozdu

Tiyatroyla sessizliğini bozdu
Harçlığı elinde gezdi

Harçlığı elinde gezdi
acımasız yorumlara maruz kaldım

acımasız yorumlara maruz kaldım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER