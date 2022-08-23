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23 Ağustos 2022 Salı 11:50:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 11:50:00

Yeni sosyal konut projesine kimler başvuru yapabilecek? Bakan Kurum sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konut projesine ilişkin "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak" açıklaması yaptı.

81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların detayını 13 Eylül'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

"Gelir sınırı İstanbul'da 16 bin, diğer illerde 14 bin"

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor"

"İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ 900 TON ASBEST VARSA BUNA İZİN VERMEYİZ"

Bakan Kurum, İzmir Aliağa'da sökümü için izin verilen asbestli geminin durumunun da bakanlık tarafından titizlikle incelendiğini söyledi ve şunları ekledi:

"Miktarın 9,2 ton olduğunu biliyorum, uluslararası mevzuat buna izin veriyor. Bu daha önce de yapılmış, sökülmüş. 900 ton ise biz sokmayız. Tek çevreci kendileri mi? Uluslararası sözleşmelere tabiyiz. Kara sularımızda bakma hakkımız var. Bize bildirilenin dışında bir şey varsa araştıracağız, varsa bir saniye tutmayacağız."
Etiketler : Bakan Kurum SOSYAL KONUT TOKİ EV
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