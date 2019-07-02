Yeni rekorun ayak sesleri

Sahip olduğu denizi ve doğasıyla turistlerin ilgi odağı olan tatil cenneti Antalya, ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısında yeni rekorların sinyalini yılın ilk yarısında verdi. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün verilerine göre, geçen yıl yaklaşık 14 milyon yabancı turist ağırlayan Antalya, bu yıl 16 milyon turist hedefiyle kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Kente gelen yabancı turist sayısında 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.84 artış gerçekleşti. Geçen yıl ocak-haziran döneminde 4 milyon 573 bin 819 yabancı turistin geldiği kenti, bu yıl 5 milyon 344 bin 10 yabancı turist ziyaret etti. Yerli turist sayısı da geçen yıla göre yüzde 6.33 artışla 247 bin 986 oldu. Antalya'ya gelen turistlerin ülkelerine bakıldığında Rusya ilk sırada yer aldı. Kenti, ocak-haziran döneminde 2 milyon 112 bin 67 Rus turist ziyaret etti. Rus turistte geçen yıla göre yüzde 4.16'lık artış yaşandı. İkinci sırada 941 bin 406 turistle Almanya, üçüncü sırada 319 bin 395 turistle Ukrayna yer aldı. İngiltere'den 292 bin 616 ve Polonya'dan 198 bin 812 turist geldi.