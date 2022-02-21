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21 Şubat 2022 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 13:50:00

Yeni kredi paketi devreye giriyor! 60 milyar TL'lik yeni KGF destek paketi

Kaynak: NTV haber

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 12 Şubat'ta yapılan toplantıda duyurduğu, Şirketler için oluşturulan 60 milyar TL'lik yeni KGF destek paketi bu hafta devreye alınacak. Destek paketinde yatırımcı ve ihracatçılara 25'er milyar TL ayrılırken, işletme harcamaları için ayrılan tutar ise 10 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 60 milyar TL'lik 3 yeni destek paketi bu hafta devreye alınacak. Krediler imalat, ihracat, tarım, turizm, teknoloji, toptan ve perakende sektörlerine verilecek.

NTV Haber'den aktarılana göre, üç ayrı pakette toplam 60 milyar TL'lik kredi desteği söz konusu. Geçen hafta konuya ilişkin olarak bankalarla protokol kısmının tamamlanması konusunda adımlar atıldı. Bu hafta da kullanım ayrıntılarının açıklanması ve kredilerin kullandırılmaya başlanması bekleniyor.

KGF DESTEK PAKETİNDE NELER VAR?

60 milyar liralık toplam büyüklük içinde, 25 milyar liralık yatırım destek paketi olarak kurgulandı.

25 milyar liralık diğer bir kısım ihracat destek paketi olacak.

Kalan 10 milyar liralık kısım ise işletme ihtiyaç paketi olarak belirlendi.

İKİ YIL ÖDEMESİZ

Yatırım destek paketi 2 yılı geri ödemesiz 8 yıl vadeli, ihracat destek paketi de 6 ayı geri ödemesiz 18 ay vadeli olarak olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni paketin ayrıntılarını 12 Şubat'ta yapılan Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri tanıtım toplantısında duyurmuştu.

2 yıl önce dağıtılan KGF kredilerinin bir miktarının tüketime harcandığına dikkati çeken Bakan Nebati, "Yatırım önceliğimiz bir tarafa gitti, üretim önceliğimiz bir tarafa gitti. Farklı bir şekilde kullanım da maalesef yaşandı ama artık buna izin vermeyeceğiz. Üreticinin imalatçının, genç girişimcinin hakkını başkalarına kullandırtmayacağız. Bu işin sıkı takipçisi olacağız" açıklamasını yapmıştı.

İŞ DÜNYASI NASIL KARŞILADI?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 60 milyar TL'lik 3 yeni destek paketinin, üretici ve ihracatçı şirketlere önemli katkı sağlayacağını belirterek, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yapan şirketlere desteklerin devamının çok önemli olduğunu vurguladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da "Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılması hedeflenen 60 milyar TL'lik 3 yeni destek paketiyle firmalarımıza büyük bir kolaylık sağlanmış olacak. MÜSİAD olarak üretim alanlarının güçlendirilmesini önemsiyoruz" dedi.

Etiketler : Kredi Garanti Fonu kefaleti Mahmut Asmalı MÜSİAD
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