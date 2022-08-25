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25 Ağustos 2022 Perşembe 12:53:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 12:53:00

Yeni icra paketiyle 9 milyona yakın dosya icradan düşecek

Kaynak: AA

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Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla ilk olarak Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı bakan yardımcıları çalışmalara başladı.

    Yapılan teknik çalışmaların ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 17 Ağustos'ta Adalet Bakanlığında bir araya geldi.

    Yaklaşık bir ay süren çalışmaların ardından Bakanlar Bozdağ, Nebati, Dönmez ve Karaismailoğlu, bu toplantıda çalışmaya son şeklini verdi. Bu hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de yeni düzenlemenin detayları netleştirildi ve sunum yapıldı.

    Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığınca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

    Yeni düzenlemeyle 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek. Bu düzenleme, yaklaşık 9 milyon icra dosyasını kapsayacak.

    Etiketler : Adalet Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapı Enerji ve Tabii Kaynaklar
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