VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin, Ukrayna ile müzakerelerde yine çıkmaza girildiğini söyledi
ANKA'ya yeni radar sistemi
Başkan Erdoğan'dan istihdama destek müjdesi
ABD'den Kinahan örgütünün liderlerinin yakalanması için 5 milyon dolarlık ödül
Eskişehir'de cezaevi aracı devrildi: 4'ü jandarma 6 yaralı
Yeni ekonomi teklifi Meclis'e sunuldu
Doğu Anadolu için fırtına uyarısı
New York metrosunda saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu
Dünya genelinde vaka sayısı 500 milyonu geçti
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Ukrayna'da bekleyen Koca Yusuf'lara" ilişkin açıklama
İşte Putin'in zafer planı
ABD'de enflasyon 41 yılın zirvesine ulaştı
Çocukluk hayalini yaşıyor
İki ay sonra oğlu geliyor
Dizinin adı değişti
Terk edilmiş hayvanların can dostu
Köy okulunda karnaval saati
Çocuk gelin olmamak için yeşil sahadalar
Burada para değil, iyilik geçer
Kitap kurdu eşe hediye kütüphane
YouTube Shorts çok para kazandıracak
"2 belediye başkanın dengeni bozmuş"
Ukrayna direnişinin sembolü oldu
Yazılıma İlgi Duyan Gençler TEKNOFEST Pardus 21.2'de Yarışıyor
12 Nisan 2022 Salı 18:16:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 18:16:00

Yeni ekonomi teklifi Meclis'e sunuldu

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

AK Parti, yeni ekonomi teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. 20 maddelik teklifle kur korumalı mevduat sisteminden, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na birçok alanda düzenlemeye gidiliyor.

Teklif, öncelikle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yetkilerini düzenleyecek.

Düzenleme ile Kur korumalı mevduat sisteminde süre uzatımı halinde kurumlara vergi istisnası için tanınan süre de devam edecek.

FAİZ VE KAR PAYLARI VERGİ İSTİSNASI KAPSAMINDA

Yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, elde edilen faiz ve kar payları vergi istisnası kapsamına alınacak.

Kayyım atanan bankalarla ilgili de düzenlemeye gidilecek. İflas eden bankaların hesaplarının terör örgütlerine aktarılmasını önlemek için varlıklarının hazineye devredilmesi sağlanacak.

Teklif önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Etiketler : TBMM AK Parti Ekonomik Düzenlemeler
'Ölene Kadar' İsrail'de

'Ölene Kadar' İsrail'de
Antepli doktor

Antepli doktor
İnce eleyip sık dokuyor

İnce eleyip sık dokuyor
Demet Evgar kadınların yanında!

Demet Evgar kadınların yanında!
‘Aman'lı tekli

‘Aman'lı tekli
Tutkun'a veda ediyor

Tutkun'a veda ediyor
Utangaç Ayça

Utangaç Ayça
Aslı aileye girdi

Aslı aileye girdi
Murat sadece arkadaşım

Murat sadece arkadaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER