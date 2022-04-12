Yeni ekonomi teklifi Meclis'e sunuldu

Teklif, öncelikle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yetkilerini düzenleyecek.

Düzenleme ile Kur korumalı mevduat sisteminde süre uzatımı halinde kurumlara vergi istisnası için tanınan süre de devam edecek.

FAİZ VE KAR PAYLARI VERGİ İSTİSNASI KAPSAMINDA

Yabancı paraların 2022 yılı sonuna kadar Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda, elde edilen faiz ve kar payları vergi istisnası kapsamına alınacak.

Kayyım atanan bankalarla ilgili de düzenlemeye gidilecek. İflas eden bankaların hesaplarının terör örgütlerine aktarılmasını önlemek için varlıklarının hazineye devredilmesi sağlanacak.

Teklif önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.