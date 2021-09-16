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16 Eylül 2021 Perşembe 18:43:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 18:44:00

Yeni Ekonomi Paketi'nin ana başlıkları belli oldu

Kaynak: TRT Haber

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Küçük esnafa gelir vergisi muafiyeti, meslek lisesi öğrencilerini çalıştıran işverene teşvik, "Youtuber"lar için vergi düzenlemesi... AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ana başlıkları netleşti.

55 maddelik vergi kanunlarında değişiklik öngören teklif çalışmalarında sona gelindi.

Berber, kuaför, terzi ve tamirci gibi küçük esnafa vergi muafiyeti getirilecek.

"Youtuber"lara bankada özel hesap açtırılacak, vergileri stopaj usulü ile kaynağından kesilecek.

Meslek lisesi öğrencilerini ara eleman olarak istihdam eden işverene de teşvik geliyor.

Öğrenci başına 767 lira olan destek ile bin 200 liraya yükseltilen kalfalık ücretlerinin tamamı devlet tarafından karşılanacak.

Yeni ekonomi paketle, çiftçilerin kullandığı mazot ve gübre desteğinden vergi kesintisi de kaldırılacak.

Etiketler : küçük esnaf Yeni Ekonomi Paketi mazot gübre
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