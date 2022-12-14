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14 Aralık 2022 Çarşamba 18:28:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 18:28:00

Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?

Kaynak: TRT Haber

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Asgari ücretin netleşmesinin ardından çalışma hayatında birçok parametre de yeniden şekillenecek. Çalışanların ücretlerindeki prime esas kazanç gibi kalemler asgari ücrete göre artış gösterecek. Sosyal yardım alanların aylıkları da yeni asgari ücretle değişecek.

Milyonlarca çalışan asgari ücret sürecini yakından takip ediyor. Ancak, bu süreç sadece asgari ücretlileri değil neredeyse bütün çalışanları ilgilendiriyor.

Çünkü asgari ücretteki artış, diğer çalışanların ücret artışları için de belirleyici.

Asgari ücretin netleşmesiyle ücretlerdeki birçok kalem de etkilenecek.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücretin aynı zamanda memurların, sözleşmelilerin ve yüksek ücretlilerin maaşlarında da artışa neden olacağını söyledi.

BİRÇOK PARAMETRE YENİDEN BELİRLENECEK

Asgari ücretin değişmesi ile çalışma hayatında birçok parametre yeniden belirlenecek. Bunların başında prime esas kazanç, idari para cezaları, işsizlik sigortasından ödenen en yüksek aylık yer alıyor.

Asgari ücretin artışı ile birlikte ön görülecek olan refah payının aynı zamanda diğer çalışanlar için de bir mihenk taşı olacağını belirten Karakaş, "Buna göre zam oranlarının belirlenmesinde sendikalar bunu göz önünde bulunduracaklardır" dedi.

65 yaş ve engelli aylığının gelir sınırı ile gündelikçi için ödenen prim de asgari ücrete endeksli.

Karakaş, "Bütün sosyal yardımlara baktığımız zaman, asgari ücret kıstas alınarak maaş bağlanmakta veya sosyal yardım yapılmaktadır. İsteğe bağlı sigorta oranları da asgari ücret üzerinde artacaktır." diye konuştu.

Etiketler : asgari ücret 65 yaş ve engelli aylığı 2023 asgari ücret
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