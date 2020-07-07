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07 Temmuz 2020 Salı 14:42:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 14:43:00

'Yediveren' inciri toplanmaya başlandı

Kaynak: IHA

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde incir hasadı başladı. Yılda 7 kez ürün veren ve 'Yediveren' inciri adı verilen lezzetli incirlerin hem iç piyasaya hem de yurtdışına gönderiliyor.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sabahın ilk ışıklarıyla hasat için bahçelere giden üreticiler saat 09.00’a kadar incir topluyor. İncirleri büyük bir titizlikle toplayan üreticiler aynı özenle kasalara yerleştiriyor. Toplanan ve kasalanan incirler daha sonra mahalledeki incir alım merkezine gönderiliyor. Kilosu 6 ila 11 TL arasında satılan incirler, daha sonra ihracata ve Türkiye’nin bir çok noktasına gönderiliyor.

Osmancık Mahallesi Muhtarı Salim Çetin de, rekolte ve fiyat konusunda olumlu bir sezon geçireceklerini ifade ederek, "Yediveren inciri Turgutlu’ya has bir ürün. Bu sene fiyatlar ve rekolte iyi, üreticinin yüzü gülüyor" dedi.

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