Yavuz'dan Akdeniz'e çıkarma

Türkiye, Hazine Bakanı Albayrak’ın, ‘Akdeniz’de daha aktif ve agresif olacağız’ sözleriyle başlayan, doğalgaz seferberliğine kararlılıkla devam ediyor. Rum kesiminin hak gözetmeden ihaleye açtığı Münhasır Ekonomik Bölgeler’de (MEB) hakkı olanı aramaya devam eden Türkiye, İsrail, Avrupa ve Yunanistan’ın tehdit mesajları ve ‘oldubittiye’ getirme çabalarına pabuç bırakmadı.

3 GEMİ SEFERDE

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, sismik aramalarını sürdürürken, Fatih, gaz arama çalışmalarında rekor derinliğe ulaştı. Son olarak, Türkiye, yeni sondaj gemisi Yavuz’u da sondaja başlamak üzere Akdeniz’e uğurlayarak, enerji hakkımıza karşı çıkan tüm taraflara kararlılık mesajı verdi.

DENGE DEĞİŞECEK

Dilovası’ndan Akdeniz'e uğurlanan, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz, 12 bin metre derinlikte çok yüksek basınç altında sondaj gerçekleştirecek. 6. jenerasyon sondaj gemisi olarak değerlendirilen Yavuz, çift kuleli gemi olma özelliğini taşıyor. Doğu Akdeniz’de dengeleri değiştirecek olan Yavuz, bölgede ilk olarak, temmuz başında Moğosa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda çalışmalara başlayacak. Buradaki sondaj, yaklaşık 3 ay sürecek.

KARARLILIĞIN GÖSTERGESİ

Başkan Erdoğan, Dilovası'ndaki Belde Limanı'nda düzenlenen Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı'nın açılışına yazılı bir mesaj gönderdi. Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kendi çıkarlarıyla beraber Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) çıkarlarını da savunmayı sürdüreceğini belirterek, “Bugün uğurlama törenini gerçekleştirdiğimiz Yavuz gemisi, Türkiye'nin bu kararlılığının en somut, en net ifadesidir. İnşallah yakın bir zamanda, hem şu an bölgede bulunan Fatih gemimizden, hem de Yavuz gemimizden müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı.

Oruç Reis, Fatih ve Yavuz bağımsızlığımızın adıdır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dilovası'ndaki Belde Limanı'nda düzenlenen Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı'nda yaptığı konuşmada, Fatih sondaj gemisinin ardından, Türkiye'nin ikinci gemisiyle ayakları yere sağlam basan planlı bir adım daha ortaya koyduklarını söyledi. Dönmez, “Bir kez daha ifade edelim ki, Güney Kıbrıs Rum kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, hatta söz sahibi bile olamaz. Ayrıca bölge dışı aktörlerin, kendilerini uluslararası mahkeme ya da karar verici merci yerine koyarak, bölgenin sınırlarını belirleme çalışmalarını da hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin meşru haklarını sonuna kadar savunacağız. Barbaros, Oruç Reis, Fatih ve Yavuz, denizlerimizdeki tam bağımsızlığımızın adıdır, Türkiye’nin hidrokarbon faaliyetlerinde kendi öz yeterliliği, gücü ve kabiliyetidir” dedi.

GALATA KULESİ'NDEN 36 METRE DAHA UZUN

6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olan Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa, 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. Yani Galata Kulesi’nden yaklaşık 36 metre daha uzun. Gemi, 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında sondaj yapabiliyor. Dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam edebiliyor. Gemi, çift kuleli tasarımla hem asıl hem yardımcı işlerin yapılabildiği eşzamanlı operasyona imkan sağlıyor. Geminin her iki kulesi de sondaj ekipmanlarıyla donatıldı.

RUMLAR HUKUKU HİÇE SAYDI

Münhasır Ekonomik Bölge, kıyı devletine eşit haklar veren deniz alanını ifade ediyor. Ancak bu bölgelerde tek taraflı ruhsatlandırma hukuka aykırı. Kıbrıs Rum Kesimi, 13 parselde İtalyan Eni, Fransız Total, Amerikan Exxon gibi uluslararası enerji firmalarına hidrokarbon arama ve çıkarma ruhsatları vererek uluslararası hukuku çiğnedi.