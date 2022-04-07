Karadeniz'de doğal gaz seferberliği!

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07 Nisan 2022 Perşembe 09:44:00 - Güncelleme:07 Nisan 2022 Perşembe 09:44:00

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki kritik görevine yarın uğurlanacak

Kaynak: TRT Haber

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Fatih, Kanuni ve Yavuz...Üç sondaj gemisi Karadeniz'de doğal gaz mesaisinde olacak. Yavuz sondaj gemisi yarın Karadeniz görevine başlıyor. Üç dev sondaj gemisi Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması için eş zamanlı çalışma yürütecek.

Fatih, Kanuni ve Yavuz... Üç sondaj gemisi Karadeniz'de doğal gaz mesaisinde olacak. Yavuz sondaj gemisi yarın Karadeniz görevine başlıyor. Üç dev sondaj gemisi Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması için eş zamanlı çalışma yürütecek.

Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfinin ardından doğal gaz arama faaliyetleri hız kesmeden sürüyor.

Sismik gemiler Mavi Vatan'da enerji çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor.

YAVUZ SONDAJ GEMİSİ YARIN KARADENİZ GÖREVİNE UĞURLANACAK

TRT Haber'de yer alan habere göre, Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz'deki ilk kritik görevine başlayacak. Gemi, yarın Filyos Limanı'ndan yeni görevi için hareket edecek.

Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri Karadeniz'de eş zamanlı görev yapacak. Hedef, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması.

KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ SEFERBERLİĞİ

Türkiye'nin sondaj gemileri Sakarya Gaz Sahası'nda farklı görevlerde bulunacak.

Fatih sondaj gemisi Gökçe-1 sondaj kuyusunda mesaide. Kanuni, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirdi. Şimdi Türkali-4'te sondaj çalışmalarına devam ediyor.

Deniz tabanına kuyu başı malzemelerinin ve vana sistemlerinin yerleştirilmesi gibi adımları kapsayan üst seviye kuyu tamamlama görevini ise Yavuz yapacak.

Etiketler : Fatih Kanuni ve Yavuz. karadeniz sondaj
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