Yavuz Akdeniz'e iniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, G20 Enerji ve Çevre Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Japonya'da, Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fatih Sondaj gemisinin ikinci sondajını Finike-1 adlı sahada devam ettiğini belirten Bakan Dönmez, “Temmuz sonuna doğru hedeflenen noktaya ulaşmış olacağız. Doğu Akdeniz'de Türkiye’yi enerji denkleminin dışına atmaya çalışanlar, Türkiye'siz realistik bir çözümün olmadığının farkında ama ifade edemiyorlar” dedi.

KARARLILIK MESAJI



Kıbrıs'ta yaşayan soydaşların ve KKTC'nin haklarını da sonuna kadar savunacaklarını ifade ettiklerini anımsatan Dönmez, adil bir paylaşımdan yana olduklarını vurguladı. Uluslararası hukuka uygun olarak tüm işlemlerin devam ettirildiğini ve bundan sonra da kararlılıkla bunun sürdürüleceğine dikkati çeken Dönmez, “İkinci gemimiz de hazırlanmak üzere. Yavuz sondaj gemimizi perşembe günü uğurlayacağız. Şu anda tersanedeki bakım ve upgrade çalışmaları devam ediyor. Perşembe günü uğurlayacağız. Temmuz başı gibi KKTC'den almış olduğumuz ruhsat sahası üzerinde ilk sondajına başlamış olacak” ifadelerini kullandı.



SİSMİK GEMİLER SAHADA



Türkiye’nin sismik araştırma gemilerinden Barbaros Hayreddin Paşa'nın Akdeniz’de, Oruç Reis’in Marmara’da hidrokarbon rezerv araştırmalarına devam ettiğini belirten Dönmez, “İki sismik arama gemimiz, iki de sondaj gemimizle bize ait sularda, kıta sahalarımızda hidrokarbon zenginliğimiz varsa arayıp bulmak için çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

İSRAİL TAKİPTE

İsrailli uydu analiz şirketi, sondaj faaliyetlerini sürdüren Fatih gemisinin uydu görüntülerini paylaştı. Tel Aviv yönetimi, Türkiye’nin faaliyetlerinin en az Rumlar kadar durdurulmasını istiyor. Bölgede Türkiye ve KKTC’nin haklarını gasp etmeye çalışan ülkelerin, Avrupa Birliği’yle Ankara’nın Gümrük Birliği görüşmelerini askıya aldırtabileceği iddia edildi.