  • BIST
    1099.02
  • Dolar
    7,3827
  • Euro
    8,7394
  • Altın
    462,1130
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İspanya'da Kovid-19 vakalarında artış devam ediyor
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü
Bakan Kasapoğlu: Türkiye uluslararası organizasyonlar için talep eden değil talep edilen ülke konumu ...
Meteorolojiden Ege ve Akdeniz için sağanak uyarısı
Bahreyn'de kapatılan camiler yeniden açılıyor
Filistinli Büyükelçi, İsrail'le anlaşan Abu Dabi Veliaht Prensi'ni babasına darbe yapmakla suçladı
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Müge Anlı'da Şiar Kılıç olayı aydınlanıyor! Nasıl öldüğü ortaya çıktı
Trump, Çin'in, ABD seçimlerini Biden'ın kazanmasını istediğini iddia etti
AB Dışişleri Bakanları Berlin'de Türkiye-AB ilişkilerini ele alacak
Nevşehir'de barajda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Safranbolu'nun 2050'ye kadar olan su ihtiyacı karşılanacak
İngiliz turizmine salgın darbesi
Emeklileri hedef alan tefecilere operasyon: 7 gözaltı
Bakan Varank: 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık
Sinan Gümüş'ten Lukas Podolski'ye yanıt: Doğru tercih yaptım
BAE'den zaman ayarlı Yunanistan hamlesi... 4 adet F-16 savaş uçağı gönderdi
Hatayspor Alanyaspor'dan Sackey'i renklerine bağladı
Giresun'da incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu: Yaralar devlet eliyle sarılacak
Denizli'de yemek ikramı yasağı kaldırıldı
Rus Rublesi değer kaybediyor
ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor... Son 24 saatte bin 852 ölü
ABD'den Çinli şirketlere yaptırım kararı
Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'deki eğitimlerine devam ediyor
26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:03:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 18:12:00

Bakan Varank: 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık

Kaynak: AA

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank sosyal medya üzerinden yaptığı açıkmalaya göre; "Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti. Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık" ifadelerine yer verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı yatırım teşvik istatistiklerini değerlendirdi.

Yatırım iştahının temmuzda artmaya devam ettiğini vurgulayan Varank, "Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık. 7 aylık dönemin yatırım talebi geçen senenin yüzde 28 üzerinde. Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz" sözlerine yer verdi.

Varank'ın mesajında paylaştığı grafikte de temmuz ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Temmuz ayında düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle teşvik tarihimizdeki aylık belge rekorunu kırdık. Bu belgeler sayesinde 22,5 milyar lira sabit yatırım yapılması ve 33 bin 174 kişilik istihdam sağlanması bekleniyor. Yapılacak yatırımların yüzde 57'si imalat, yüzde 21'i enerji, yüzde 14'ü hizmetler, yüzde 4'ü tarım ve yüzde 4'ü madencilik sektörlerinde."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER