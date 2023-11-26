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Yatırım projelerinin stratejik öncelik ve teknik değerlendirmesine dair düzenleme yapıldı
26 Kasım 2023 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 10:45:00

Yatırım projelerinin stratejik öncelik ve teknik değerlendirmesine dair düzenleme yapıldı

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, aracı bankalar kanalıyla sağlanan finansal imkanlardan yararlanmak için başvuru yapacak projelere ilişkin yapılacak stratejik öncelik ve teknik değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları belirledi.

Bakanlıkça hazırlanan "Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, aracı bankalara finansman başvurusu öncesinde Bakanlık değerlendirmesini almak üzere yapılacak başvurular, stratejik ve proje bazlı yatırım teşvikleri ile hamle programı kapsamındaki desteklerden yararlanan ya da "stratejik öncelikli ürün listesi" veya "teknoloji alanları listesi" kapsamında bir ürünün üretilmesi ya da teknoloji alanında geliştirme faaliyetleri ve bu teknolojilere dayalı sistemlerin üretilmesine dönük yatırım yapılmasını hedefleyen projeleri olan yatırımcılar tarafından yapılabilecek.

Finansman programından yararlanmak isteyen yatırımcılar, Bakanlık değerlendirmesini müteakip, Bakanlıktan alacakları görüş yazısıyla aracı bankaya finansman başvurusunda bulunacak.

Başvuru öncesinde projelerine ilişkin Bakanlık değerlendirmesini almak üzere başvuruda bulunmak isteyen yatırımcılar, bu başvurularını Bakanlık tarafından oluşturulan elektronik portal üzerinden gerçekleştirecek.

Başvuru tarihi itibarıyla AR-GE harcamaları dahil öngörülen toplam yatırım tutarının en az 1 milyar lira olması gerekiyor.

Finansman programından yararlanan yatırımcılara söz konusu yatırımları için düzenlenen teşvik belgesi kapsamında herhangi bir faiz desteği sağlanmayacak.

YÖNLENDİRME KOMİTESİ YILDA EN AZ BİR KEZ TOPLANACAK

Finansman başvurusu öncesinde yatırım projesine ilişkin Bakanlık değerlendirmesi alınmasına yönelik başvurular teknik komite tarafından puanlanacak ve başvuru sahibi yatırımcıya bildirimde bulunulacak. Teknik komite, değerlendirmeye aldığı projeleri, bazı kriterler üzerinden puanlandıracak.

Bakanlığın yatırımcılara yaptığı teknik komite değerlendirme bildirimi, yatırımcıların başvurdukları finansman programından finansman hakkına sahip olduğu sonucunu doğurmayacak ve söz konusu programı düzenleyen kuruluşu herhangi bir yükümlülük altına sokmayacak.

Bakanlık hangi finansman programı kapsamında stratejik öncelik ve teknik değerlendirme yapılarak başvuru alınacağını, değerlendirmeye esas alt kriterleri ve diğer başvuru koşullarını duyuru ile ilan edecek.

Programın sona ermesi, durdurulması veya programa tahsis edilmiş olan limitlerin dolması durumunda yapılan duyuru kapsamında başvuru alınmasına son verilecek.

Bakanlık, uygulamanın sonuçlarını izlemek üzere, yatırıma ilişkin bilgi talep edebilecek. Yönlendirme Komitesi, yılda en az bir kez olmak üzere ihtiyaç duyulan süre ve sıklıkta toplanacak.

Etiketler : sanayi ve teknoloji bakanlığı yatırım proje resmi gazete
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