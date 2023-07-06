VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den teröristlere destek verenlere mesaj: PKK eşittir YPG'dir
Fransa'daki şiddet ne anlatıyor?
New York Borsası'nda açılış gongunu Martı çalacak
Yatırım kuruluşları nezdindeki 104 bin 641 hesap zaman aşımına uğradı
BoE Başkanı Bailey'den yüksek enflasyon değerlendirmesi
Trakya'da buğday hasadı gece gündüz devam ediyor
06 Temmuz 2023 Perşembe 12:45:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 12:45:00

Yatırım kuruluşları nezdindeki 104 bin 641 hesap zaman aşımına uğradı

Kaynak: AA

ABONE OL

Yatırımcı Tazmin Merkezi, sermaye piyasasında faaliyet gösteren yatırım kuruluşları nezdindeki 104 bin 641 hesabın zaman aşımına uğradığını bildirdi.

Yatırımcı Tazmin Merkezi açıklamasına göre, sermaye piyasasında faaliyet gösteren yatırım kuruluşları nezdinde zaman aşımına uğramış ya da uğrayacak hesapların e-Devlet üzerinden sorgulanması aşamasının tamamlandığı belirtildi.

Yatırım kuruluşları nezdinde 21 Nisan 2021 tarihinden sonra gerçek kişilere ait zamanaşımına uğramış veya uğrayacak hesaplar e-Devlet üzerinden kendileri veya mirasçıları tarafından sorgulanabilecek durumda olduğu bildirilen açıklamada, haziran ayı sonu itibarıyla sistemde 100 bin 81'i gerçek kişilere ait olmak üzere toplam 104 bin 641 adet hesabın zaman aşımına uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, ''Gelecek aşamalarda e-Devlet üzerinden hesabın iadesi başvurusunun alınması ve tüzel kişilerin de zamanaşımına uğramış ya da uğrayacak hesaplarını sorgulayabilmelerinin sisteme dahil edilmesi planlanmaktadır. Sorgulama, https://www.turkiye.gov.tr/yatirimci-tazmin-merkezi linkinden yapılabilecektir. Başvuru ve iade şartları, Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin (YTM) resmî internet sitesinde (www.ytm.gov.tr/) yer almaktadır.'' ifadelerine yer verildi.

Etiketler : yatırım kuruluşları Yatırımcı Tazmin Merkezi tüzel kişi
Bayram İstanbul'da yaşanır

Bayram İstanbul'da yaşanır
Helallik istedi

Helallik istedi
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Alaçatı'da Lübnan esintisi

Alaçatı'da Lübnan esintisi
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

Kadınların üzerinde güzellik baskısı var
Görücü usulü tanışıp evlendi

Görücü usulü tanışıp evlendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX