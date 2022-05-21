Yakında bakkaldan bile reklam mesajı alabiliriz

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21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:00:00

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İşletmeler için hizmetlerini artırmaya devam eden WhatsApp, işletmelerin müşterileriyle tamamen ücretsiz iletişime geçebilmesini sağlayacak yeni aracını duyurdu.

İşletmeler için hizmetlerini artırmaya devam eden WhatsApp, işletmelerin müşterileriyle tamamen ücretsiz iletişime geçebilmesini sağlayacak yeni aracını duyurdu. İşletmelerin kendi sistemlerine dakikalar içinde entegre edebildiği yeni araç, WhatsApp Cloud API oldu. Bugüne kadar Vodafone ve BMW gibi pek çok dev şirketin kullandığı Business API'ın aksine Cloud API, özellikle daha küçük işletmeler için kaçınılmaz bir fırsat olacak. Sistemin entegrasyonu, yine Business API'ın aksine günlerce sürmek yerine sadece dakikalar içinde yapılabilecek. İşletmeler, kendi back-end sistemleriyle API'ı birleştirerek WhatsApp'ı müşterileriyle iletişime geçmek için araç olarak kullanabilecekler.

İşletmelerin API'a bulaşmadan iletişim kurmalarını sağlayan bir araç olan WhatsApp Business uygulaması da yeni özelliklere kavuşacak. Meta, yaptığı duyuruda uygulamanın bir ücret karşılığında sunulacak yeni 'güç özelliklerine' kavuşacağını açıkladı. Bununla birlikte şirket, işletmelerin Facebook ve Instagram Meta uygulamalarındaki çevrimiçi varlıkları üzerinden müşterileri çekmelerine yardımcı olacak yeni özelleştirilebilir WhatsApp sohbet bağlantıları sunacak. Hizmetlerin ücretleriyse ilerleyen günlerde açıklanacak.

Etiketler : whatsapp reklam işletme
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