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17 Haziran 2019 14:34 | Pazartesi

Yabancıya konut satışında en yüksek mayıs rakamları görüldü

Mayıs ayındaki 3 bin 925 adet konut satışı, yabancıya satışta tarihin en iyi mayıs ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yabancıların mayıs ayında satın aldığı 3 bin 925 adet konut, yabancıya satışta tarihin en iyi mayıs rakamı oldu.

Yılın ilk dört ayındaki güçlü seyrini mayısta da sürdüren yabancılara konut satışı, ilk beş ayda 17 bin 263 adede ulaştı.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 9 bin 756 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 77'lik artışa işaret etti.

Bu yılın mayıs ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artış göstererek 2 bin 415'ten 3 bin 925'e yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi mayıs rakamları görüldü.

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken en çok tercih ettiği il olmayı sürdürüyor. Geçen yılın mayıs ayında İstanbul'dan 854 konut satın alan yabancılar, yeni yılın mayıs ayında bin 734 konutun sahibi oldu.

Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, mayısta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 103 artış kaydetti.

Antalya, satılan 850 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 216 konutla Ankara, 187 konutla Bursa, 136 konutla Yalova ve 109 konutla Muğla takip etti.

Yabancılara konut satışında en fazla artışın yaşandığı il yüzde 125 ile Ankara oldu. Ankara'yı yüzde 121,6 artışla İzmir ve yüzde 103 artışla İstanbul izledi.

Yılın ocak-mayıs dönemi incelendiğinde İstanbul'da 7 bin 894, Antalya'da 3 bin 425, Ankara'da 977, Bursa'da 878, Yalova'da 688 ve Sakarya'da 520 adet konutun yabancılara satıldığı görüldü.

Beş ayda Iraklılara konut satışı 3 bine yaklaştı

Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında Iraklılar liderliğini sürdürdü. Geçen yılın mayıs ayında 407 konut satın alan Iraklılar, bu yılın mayıs ayında 594 konutun sahibi oldu.

Iraklıları, 509 konutla İranlılar, 285 konutla Ruslar, 183 konutla Afganlar, 157 Suudiler, 155 konutla Almanlar takip etti.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla konut satışlarının en fazla arttığı ülke yüzde 493 ile Libya olurken, bu ülkeyi yüzde 198 ile Yemen, yüzde 162 ile ABD ve yüzde 161 ile Mısır izledi.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde Iraklılara 2 bin 908, İranlılara bin 787, Ruslara bin 74, Suudilere 992, Afganlara 879 ve Kuveytlilere 757 adet konut satışı gerçekleştirildi.

"Satışlar yaz döneminde de sürecek"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, ABD'nin başta İran olmak üzere Körfez'deki ülkelerle yaşadığı gerginliğin, söz konusu ülkelerdeki varlıklı vatandaşların güvenli ülkelere yönelmesine neden olduğunu söyledi.

Bu durumun son 5-6 yıldır devam ettiğini ancak bir yıldır gayrimenkul alan yabancılara tanınan teşvik ve kolaylıkların Türkiye'ye yönelimi daha da hızlandırdığını dile getiren Durbakayım, "2019'da yabancı alımlarında yeni bir rekor beklentisi olduğunu bekliyorduk. Geçtiğimiz aylarda yaşanan yabancı satışları bu beklentimizi doğrular nitelikte oldu." dedi.

Durbakayım, 2019 sonu itibarıyla 50 bine yakın gayrimenkulün satışını ve 10 milyar dolara yakın döviz girişini işaret eden bu satışların yaz döneminde de süreceğini sözlerine ekledi.

"İki sene önceki yıllık rakama 5 ayda ulaştık"

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ise mayısta yabancıya konut satış verilerinin çok iyi geldiğini belirterek, yabancıya satışların ilk 5 ayda 18 bine yaklaştığını söyledi.

Akbal, "Bu rakam, bir kaç sene önce yıllık satış adediydi. Özellikle mayıs aylarından itibaren, yabancıya konut satış adetleri aylık bazda yüzde 50 oranında ivmeleniyor. Son çeyrekte ise ilk çeyrek ortalamasının iki katına ulaşılıyor. Dolayısıyla benzer bir seyirle bu sene yabancıya konut satış adedinin 50 binin üzerinde olacağını, ülkemize kazandırılacak nakdi değerin de 7,5 milyar doları aşacağını öngörüyoruz." dedi.

Nevita International'da da satışların benzer ivmede olduğunu aktaran Akbal, geçen yıl 265 milyon dolar ciro yaptıklarını, bu sene ise 425 milyon doları bulacaklarını bildirdi.

"Artış yaz döneminde de yükselerek sürecek"

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, gayrimenkul ve inşaat sektöründe yabancıya yapılan konut satışlarının bekledikleri gibi artış yönlü ilerlediğini belirterek, yabancı yatırımcıların sektöre yatırım yapmalarını kolaylaştıran uygulamaların karşılığını aldıklarını söyledi.

"Geçtiğimiz yılın eylül ayından itibaren, tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik olumsuzluklara rağmen, talepler hız kesmedi." diyen Babacan, hem mayısta, hem de ilk 5 ayda yaşanan artışların yaz aylarında Türkiye'yi ziyarete gelen yabancıların satın alma hareketiyle yükselerek süreceğini bildirdi.

Babacan, yabancı yatırımcının, önce Türkiye ekonomisine sonra sektöre güven duyarak konut satın aldığını kaydederek, yatırımcıların konut satın alma hareketini, onlara sunulan vatandaşlık hakkının desteklediğini, yabancı yatırımcının ağırlıklı olarak tamamlanmış, tapusu verilen ve teslimi yapılan konutları tercih ettiğini anlattı.

Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, geçen yılın son çeyreğine kadar bekleme pozisyonunda kalan yabancı yatırımcının, satın alma pozisyonundaki hareketlilikle satışları artırdığını söyledi.

Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yabancı yatırımcı oranında elde edilen yüzde 62,5'lik artışın sektöre can suyu olduğunu dile getiren Atmaca, yabancı yatırımcı satışlarının, özellikle iç talepten kaynaklı olarak oluşan durgunluğun telafi edilmesi noktasında sektöre çok önemli destek sağladığını vurguladı.

Atmaca, ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre elde edilen yüzde 76,9'luk artışın öneminden bahsederek, yabancı yatırımcının gelişim potansiyeli yüksek ve kazançlı yatırım sunan lokasyonlara yöneldiğini aktardı.

(AA)

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