Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medyadan yaptı.

Nebati, mesajında, "Yurt dışı yerleşikler için düzenlenecek tahsisli swap enstrümanı ile yurt dışı yerleşiklerin, belirlenecek alanlarda kullanılmak üzere Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecektir." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisi ilkelerini esas aldığını anımsatan Nebati, bu imkanla yurt dışı yatırımcılar için geçmişte olduğu gibi bugün de etkin, güvenilir ve uzun vadeli yatırım ortamı sağlandığını belirtti.

Bakan Nebati, "Türkiye yabancı yatırımcılar için ilgi odağı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.