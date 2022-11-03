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03 Kasım 2022 Perşembe 11:10:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 11:10:00

Wofret ile E-Ticaret Ağına Katılan Yunus Emre Kelkitli Yeni Projelerinden Bahsetti

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Son dönemlerin gelişen internet ağı bünyesinde hizmet vermeyi sürdüren Yunus Emre Kelkitli arkadaşları ile birlikte Wofret adlı e-ticaret uygulamasını geliştirdi. Kelkitli; ‘'Alanında uzmanlıkla hizmet veren arkadaşlarımın da emeği ile projemizi piyasaya sunduk'' ifadelerini kullandı.

Londra'da yaşayan İş danışmanı yatırımcı arkadaşı Cemal Polat'ın desteği ve içerik fikirleriyle kolları sıvayan Yunus Emre Kelkitli Wofret projesini hayata geçirdi.

Kelkitli yaptığı açıklamada ''İnternet alışverişinin ön plana çıkması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gibi gereklilikler nedeniyle Wofret e-ticaret alanı oluşturduk. Aynı zamanda insanlara kolaylık sunmayı ve küçük işletmeleri destekleyecek bir proje olmasını hedefledik.'' sözleriyle Wofret projesini açıkladı.

''Wofret uygulamasının ardından her zaman olduğu gibi yeni projelerle devam etmeyi amaçladım. Bir süredir güvenlik sistemleri ile ilgili çalışmaları başlattık ve yaptığımız ürünler uluslararası pazarda yankı uyandırdı.

Bu nedenle yazılım şirketimiz Woftware'i kurmaya karar verdik. Yalnızca kendi projelerimizle ilgili değil diğer büyük firmaların yazılımlarını da yapmayı amaçladığımız şirketimiz büyük başarılara imza attı.'' ifadeleriyle yeni projelerle ilgili gelişmeleri anlattı.

Türk Yazılımcının Başarı Yolculuğu

Türk yazılımcı Kelkitli, ''2000'li yıllardayken hayatımı belli bir yaşam tarzına göre kurmaya karar verdim. Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos gibi isimler kimse tarafından tanınmazken yaşamımız bu isimlere benzer bir sisteme oturtmayı amaçladım.

Zamanla bazı şeyler güçleşti ve mevcut baskıların etkisiyle; farklı alanlarda çalışarak hayallerimi gerçekleştirmeye karar verdim. Daha önce yaşadığın pek çok engel beni bugünkü başarı seviyesine getirdi ve her gün daha başarılı olmak için çalışmaya devam ediyorum.'' ifadeleri ile başarı hikayesini özetledi.

Başarılı girişimci Yunus Emre Kelkitli, geliştirdiği son proje olan siber güvenlik yazılımıyla pek çok farklı firmadan teklif almış. Siber güvenlik alanı ile ilgili kısa bir açıklamaya yer veren Kelkitli şu sözlerle konuyu özetledi:

''Siber güvenlik alanı ile ilgili çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum fakat gelişen internet ağı ve kullanım kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda siber güvenlik yazılımlarına pek çok büyük firmanın ihtiyaç duyduğunu ifade edebiliriz.

Siber güvenliğin geleceğe dönük önemli bir paya sahip olacağını öngörmek zor değil. Ekip arkadaşlarımla birlikte mevcut yazılımı geliştirmeyi ve daha büyük projelere imza atmayı amaçlıyoruz. Bu noktada çalışmalarımıza profesyonel bir şekilde devam ettiğimizi söyleyebilirim.'' sözleriyle yeni projesinin ayrıntılarını açıkladı.

Etiketler : Londra Siber güvenlik Cemal Polat Yunus Emre Kelkitli
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