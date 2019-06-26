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26 Haziran 2019 09:35 | Çarşamba

Volkswagen yatırım için Türkiye’yi seçti

Volkswagen, 1.3 milyar euroluk yeni yatırımı için Türkiye’yi seçti. Bu kararda VW CEO’su Herbert Diess’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme etkili oldu.

Ekonomi ve siyasette sağlanan istikrar ile 2002-2018 yılları arasında 154.6 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yabancı yatırım çeken Türkiye, 4 yıllık seçimsiz dönemle ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, 1.3 milyar euroluk dev yatırım için nihai kararını verdi. Yeni üretim tesisi için Türkiye'ye seçti. Böylece Türk otomotiv sektöründe son 22 ylın en büyük yatırımın önü açılmış oldu.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME ETKİLİ OLDU

Yatırım için Türkiye ile Bulgaristan arasında seçim yapmakta zorlanan Volkswagen yönetimi, geçen hafta Ankara'da yapılan toplantılardan sonra son kararını verdi. Bu kararda Volkswagen CEO'su Herbert Diess'in 19 Haziran Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin etkili olduğu söyleniyor. Diess'in Almanya'ya dönüşünden hemen sonra toplanan VW Yönetim Kurulu Türkiye'de yatırımı onayladı. Ancak resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

5 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Türkiye'de 4-5 bin kişilik istihdam yaratacak fabrikanın 2022 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Manisa'da inşa edilmesi beklenen fabrikada Volkswagen Grubu'nun Skoda ve Seat markaları için üretim yapılacak. Son yıllarda talebi karşılamakta zorlanan Skoda'ya Volkswagen Grubu yeni fabrika için onay vermişti.

NEDEN TÜRKİYE?

Türkiye'nin yaklaşık 50 yıllık bir otomotiv geçmişi var. Dünyanın önemli otomotiv ülkelerinden biri olan Türkiye'de birçok markanın yatırımları bulunuyor. Fiat, Renault, Mercedes-Benz, MAN, Otokar, Anadolu Isuzu, Honda, Hyundai, Toyota ile Temsa Türkiye'de otomobilden hafif ticari araca, kamyondan otobüse kadar üretim yapıyor. Ayrıca Türkiye'de otomotiv yan sanayisinin alt yapısı kuvvetli. Aynı zamanda otomotivde deneyimli kalifiye bir işgücü var. Volkswagen bu yüzden Türkiye'ye tercih etti.

MALİYETLER DÜŞÜK

Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre, Volkswagen yönetimi Türkiye'ye yatırıma ilk baştan beri sıcak bakıyordu. Haberde, Türkiye'nin fabrika yatırımı için vereceği teşvikler ile Türkiye'de işçilik maliyetlerinin Doğu Avrupa ülkelerine kıyasla düşük olmasının VW'nin seçimini etkilediği ifade edildi. Frankfurter Allgemeine Zeitung'da hafta sonunda yer alan haberde de, Türkiye'nin VW'nin yeni üretim tesisler açısından cazip bir üretim yeri olduğu belirtilmişti. Gazeteye açıklama yapan VW sözcüsü, Türkiye'de "somut müzakereler" yürütüldüğünü ve "en üst düzeyde görüşmeler" yapıldığını söylemişti.

14 YIL NAZLANDI

Türkiye'de en çok satan markalar arasında bulunan Volkswagen'in yatırım yapması için 14 yıldır mücadele ediliyor. VW'nin Türkiye Distribütörü Doğuş Holding'in Başkanı Ferit Şahenk, ilk olarak 2005'te Cenevre Otomobil Fuarı'nda VW'yi yatırıma davet etmişti. Daha sonraki yıllarda bu çağrı gerek Doğuş, gerekse Ankara tarafından birçok kez tekrarlandı. Ancak, Volkswagen Grubu bugüne kadar yatırıma nazlı davrandı.

(Sabah)

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