‘Volkswagen yanlış yaptı başka marka geliyor'

OTOMOTİV sektörüne yeni yatırımlar geleceğinin müjdesini veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. "Manisa'da Volkswagen konusu vardı, Volkswagen yanlış yaptı. Avrupa firmalarının yanı sıra aralarında Çin'in de bulunduğu Uzakdoğu'dan birkaç markayla görüşüyoruz. Yıl bitmeden bunlardan en az birinin yatırım kararını duyurmasını bekliyoruz. Listede Manisa da var" diye konuştu. Kacır, "Uzay teknolojileri, batarya, uçan akıllı mobilite dahil pek çok sektörün fırsat alanları olduğunu belirterek, "Gelecek dönemde her biri Togg büyüklüğünde en az 12 iş hedefliyoruz." dedi.

KATAR İLE ÇİP ÜRETİMİ

Bakanlıkta iki yeni destek programını ilan edeceklerini duyurup, Türkiye'nin çip endüstrisinde hem üretim hem insan kaynağı anlamında tecrübeli bir ülke olduğunun altını çizen Bakan Kacır, bu sayede şimdi Katar'ın teklifiyle yeni bir adım atarak 65 nanometre çipleri Türkiye'de üretmeye başlayacaklarını ve yatırımın 60 milyon doları geçeceğini öngördüklerini bildirdi.

3 ÜLKEYE HEDİYE TOGG

Togg'un batarya teknolojileri ve otonom sürüşte güçlü olması gerektiğine de dikkati çeken Kacır, 10 yıl içerisinde bu araçların sürücüsüz otomobiller haline geleceğini ifade etti. Bakan Kacır, daha önce Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan'a Togg hediye edildiğini anımsatarak Türkiye'nin ikili ilişkilerinin kuvvetli olduğu dost ülkelerle, yerli otomobili tanıştırmayı sürdüreceklerini bildirdi. Kacır, "Hediyeleri önümüzdeki hafta götüreceğiz. Böylelikle üç ülkeye yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'a Togg hediye edceğiz"dedi.