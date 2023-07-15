VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler'e özel ilgi gösteriyor
Türkiye'de görevli yabancı misyonlar, 15 Temmuz dolayısıyla mesaj yayımladı
Lübnan-İsrail sınırında gerginlik: İsrail güçleri, Lübnanlı vekile saldırdı
15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor
FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranan eski asker, düzenlenen operasyonla yakalandı
Kırklareli'ndeki terör operasyonlarında 26 şüpheliden, 12'si tutuklandı
15 Temmuz 2023 Cumartesi 14:52:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 14:52:00

‘Volkswagen yanlış yaptı başka marka geliyor'

Kaynak: Akşam Gazetesi

ABONE OL

Otomotivde yeni yatırımlar için görüşmelerin sürdüğünü açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, “Avrupalı ve Uzakdoğu'dan markalarla yatırımı görüşüyoruz. Yıl sonunda netleşir” diye konuştu.

OTOMOTİV sektörüne yeni yatırımlar geleceğinin müjdesini veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. "Manisa'da Volkswagen konusu vardı, Volkswagen yanlış yaptı. Avrupa firmalarının yanı sıra aralarında Çin'in de bulunduğu Uzakdoğu'dan birkaç markayla görüşüyoruz. Yıl bitmeden bunlardan en az birinin yatırım kararını duyurmasını bekliyoruz. Listede Manisa da var" diye konuştu. Kacır, "Uzay teknolojileri, batarya, uçan akıllı mobilite dahil pek çok sektörün fırsat alanları olduğunu belirterek, "Gelecek dönemde her biri Togg büyüklüğünde en az 12 iş hedefliyoruz." dedi.

KATAR İLE ÇİP ÜRETİMİ

Bakanlıkta iki yeni destek programını ilan edeceklerini duyurup, Türkiye'nin çip endüstrisinde hem üretim hem insan kaynağı anlamında tecrübeli bir ülke olduğunun altını çizen Bakan Kacır, bu sayede şimdi Katar'ın teklifiyle yeni bir adım atarak 65 nanometre çipleri Türkiye'de üretmeye başlayacaklarını ve yatırımın 60 milyon doları geçeceğini öngördüklerini bildirdi.

3 ÜLKEYE HEDİYE TOGG

Togg'un batarya teknolojileri ve otonom sürüşte güçlü olması gerektiğine de dikkati çeken Kacır, 10 yıl içerisinde bu araçların sürücüsüz otomobiller haline geleceğini ifade etti. Bakan Kacır, daha önce Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan'a Togg hediye edildiğini anımsatarak Türkiye'nin ikili ilişkilerinin kuvvetli olduğu dost ülkelerle, yerli otomobili tanıştırmayı sürdüreceklerini bildirdi. Kacır, "Hediyeleri önümüzdeki hafta götüreceğiz. Böylelikle üç ülkeye yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'a Togg hediye edceğiz"dedi.

Etiketler : Togg Volkswagen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır
Babanın bize armağanısın

Babanın bize armağanısın
2023'ün dans şarkılarını belirledi

2023'ün dans şarkılarını belirledi
Kurt Efe uğuru

Kurt Efe uğuru
Sete koşarak gidiyorum

Sete koşarak gidiyorum
İcardi'yle hedefi bir milyar

İcardi'yle hedefi bir milyar
Okuduğu lisede klip çekti

Okuduğu lisede klip çekti
Fransa'dan Ayvalık'a

Fransa'dan Ayvalık'a
Yeşilçam bayrağını ileriye taşıyorsunuz

Yeşilçam bayrağını ileriye taşıyorsunuz
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzen haber

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX