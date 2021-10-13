VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Libya planı deşifre oldu!
TSK için 'satılmış' demişti
"Siyasi cinayet" iddialarına soruşturma
DEAŞ lideri Türk istihbaratıyla yakalandı
Suriye'de terör hedefleri yerle bir edildi
S-400'le hipersonik hedefleri yok ettiler!
Yüz binlerce kişiye ihtiyaç var! Maaşlar 30 bin TL'ye kadar çıkıyor
Volkswagen'de istihdam krizi: Binlerce kişi işsiz kalabilir
Türkiye'de bir ilk gerçekleşiyor
Orta Doğu'da dikkat çeken gelişme!
Macron'a Cezayirli alimden kapak gibi cevap!
Açık açık söyledi: Türk ordusunu bekliyoruz
İstanbul için saat verildi
Fransa'dan akıllara ziyan açıklama
BM'den Yunanistan'a uyarı
Bayraktar'dan davete yanıt
Pilotluk eğitimleri devam ediyor
turneler tam gaz
Müzisyenin halinden müzisyen anlar
Reklam karşılığı evini döşedi
Eklem ağrısı 6 haftayı geçerse Romatoid artrit olabilir
Saçınızın sağlığı için gün aşırı yıkamayın
Kleptomanide çocukluk travmaları etkili
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 13 Ekim
13 Ekim 2021 Çarşamba 09:47:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 09:48:00

Otomotiv devi Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlike altında

Kaynak: Hürriyet

ABONE OL

Volkswagen'de yönetim kurulu toplantısında kriz çıktı. Şirket CEO'su Herbert Diess, gereken adımların atılmaması halinde 30 bin kişilik istihdamın risk altına gireceğini söyledi.

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, şirketin geleceği konusunda endişelerinin olduğu ve gereken adımların atılmaması halinde 30 bin kişilik istihdamın risk altına gireceğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre dünyanın önde gelen otomobil üreticisi Volkswagen'de istihdam tartışmaları Yönetim kurulu toplantısının gündemini oluşturdu. Şirketin CEO'su Herbert Diess, gergin geçen yönetim kurulu toplantısında istihdamın azaltılmasına yönelik adımlar atılmasını istedi.

24 Eylül'de gerçekleşen toplantıda Diess, şirketin gelecekte zor günler geçirmemesi için şimdiden harekete geçilmesi gerektiğini aksi takdirde 30 bin kişinin işini kaybedebileceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

BMW DÖNEMİNİ ANLATTI

Diess, BMW yönetimindeyken gereken adımların atılmaması ve sendikaların inovasyona karşı çıkmaları nedeniyle ortaya çıkan sorunları toplantıda dile getirdi. Şirketin rekabet gücünü artırmak için adım atılması gerektiğine değinen Diess, aksi halde sorunlar yaşanacağını kaydetti.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Diess'in istihdam azaltma planlarına yönelik olarak Volkswagen yönetim kurulu üyeleri sert tepki gösterdiği iddia edildi.

Etiketler : Volkswagen CEO BMW Diess Herbert Diess
"Netleşen proje yok"

"Netleşen proje yok"
‘Masal'la setlere dönüyor

‘Masal'la setlere dönüyor
Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan' hasretine dayanamadı!

Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan' hasretine dayanamadı!
Bensu görmesin

Bensu görmesin
Hadise'den aşk pozu

Hadise'den aşk pozu
Çikolatadan 2 milyon kazandı

Çikolatadan 2 milyon kazandı
Vapurla yolculuk

Vapurla yolculuk
Bir kadında aradığı özellik: Samimiyet ve saygı

Bir kadında aradığı özellik: Samimiyet ve saygı
Çekimlerde talihsiz kaza

Çekimlerde talihsiz kaza

EN ÇOK OKUNAN HABERLER