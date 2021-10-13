Volkswagen'de istihdam krizi: Binlerce kişi işsiz kalabilir

Otomotiv devi Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlike altında

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, şirketin geleceği konusunda endişelerinin olduğu ve gereken adımların atılmaması halinde 30 bin kişilik istihdamın risk altına gireceğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre dünyanın önde gelen otomobil üreticisi Volkswagen'de istihdam tartışmaları Yönetim kurulu toplantısının gündemini oluşturdu. Şirketin CEO'su Herbert Diess, gergin geçen yönetim kurulu toplantısında istihdamın azaltılmasına yönelik adımlar atılmasını istedi.

24 Eylül'de gerçekleşen toplantıda Diess, şirketin gelecekte zor günler geçirmemesi için şimdiden harekete geçilmesi gerektiğini aksi takdirde 30 bin kişinin işini kaybedebileceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

BMW DÖNEMİNİ ANLATTI

Diess, BMW yönetimindeyken gereken adımların atılmaması ve sendikaların inovasyona karşı çıkmaları nedeniyle ortaya çıkan sorunları toplantıda dile getirdi. Şirketin rekabet gücünü artırmak için adım atılması gerektiğine değinen Diess, aksi halde sorunlar yaşanacağını kaydetti.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Diess'in istihdam azaltma planlarına yönelik olarak Volkswagen yönetim kurulu üyeleri sert tepki gösterdiği iddia edildi.