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31 Ocak 2021 Pazar 11:18:00 - Güncelleme:31 Ocak 2021 Pazar 11:18:00

Vergi ve borç yapılandırmada son çağrı: Süre uzatılmayacak!

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Vergi ve borç yapılandırması için başvurularda son 2 güne girildi. Son başvuru tarihi 1 Şubat Pazartesi günü olan yapılandırma başvurusu için sürenin bir kez daha uzatılmayacağı kaydedilirken, bugüne kadar 105 milyar 712 milyon liralık alacak yapılandırıldı.

Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması amacıyla çıkarılan düzenleme kapsamında başvuruda son 2 güne girildi. Yapılandırma başvurusu yapmak isteyenlerin, e-devlet sistemi üzerinden 1 Şubat Pazartesi günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

AA'nın Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) aktardığı bilgilere göre, mükellefler Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara yoğun ilgi gösteriyor.

Kanundan yararlanmak için vergi dairelerine 7 milyon 349 bin mükellef başvuruda bulundu, bu kapsamda 8 milyon 770 bin dilekçe işleme alındı.

Bugüne kadar 105 milyar 712 milyon lira alacak yapılandırılırken, alacaklara karşılık 3 milyar 678 milyon lira tahsilat gerçekleştirildi.

YAPILANDIRMA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

17 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya "e-devlet - www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.

SÜRE UZATILMAYACAK

Yasal olarak bu sürenin uzatılması mümkün olmazken, vatandaşların son günü beklemeden başvurularını yapmaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başvuruların vergi dairelerine gidilmeksizin, elektronik ortamda yapılması sağlık açısından önem arz ediyor.

ÖDEMELER İÇİN SON GÜN 1 MART

Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.

Yapılandırılan borçların peşin olarak söz konusu tarihine kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim olanağı sağlanacak.

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

Etiketler : vergi borç yapılandırma
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