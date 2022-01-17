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17 Ocak 2022 Pazartesi 21:32:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 21:32:00

Vergi mükellefleri 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapmayacak

Kaynak: TRT Haber

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Vergi mükelleflerine enflasyon düzenlemesi getiren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

4 maddeden oluşan teklifle, vergi mükellefleri 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapmayacak.

2023 yılı hesap dönemi sonunda yapılacak enflasyon düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl karları da vergiye tabi tutulmayacak.

Dövizlerini, Türk Lirasına çeviren Kurumlar Vergisi mükelleflerinin kur farkı kazançlarıyla mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları da vergiden muaf olacak.

Etiketler : TBMM Vergi Enflasyon
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