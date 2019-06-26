Vergi indiriminde son 5 gün

Geçen yıl 1 Kasım itibarıyla enflasyonla mücadele kapsamında, konut, mobilya, beyaz eşya ve otomobilde ÖTV ve KDV indirimlerine gidilmiş, bu avantaj 31 Aralık 2018’e kadar sürmüştü. Hem sektörlerden hem de vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, indirimler önce 31 Mart’a, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı Kararı'yla 30 Haziran’a kadar yeniden uzatılmıştı. İşte bu indirimlerden faydalanmak için 5 gün kaldı.

YÜZDE 6.7’LİK AVANTAJ

İndirimler kapsamında beyaz eşyada yüzde 6.7’lik ÖTV, 30 Haziran’a kadar sıfır olarak uygulanacak. Bu indirim, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın gibi birçok üründe, ürün başına 130 ile 400 lira arasında indirim anlamına geliyor. Yine mobilyada KDV’nin yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanması da 30 Haziran’da son bulacak. İndirim dolayısıyla yatak odası takımlarında 1000 ile 3 bin lira arasında avantaj söz konusu.