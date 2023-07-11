VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
4 saatlik yol 1,5 saate düşecek!
ABD'nin operasyoncu ismi Michael Rubin Türkiye-İsveç anlaşmasını hazmedemedi
Rusya'dan Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği kararına yanıt
Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Kimse çıkmazsa ben aday olurum
2 ay içerisinde 10 milyar dolar arttı! Bakan Şimşek: Bu hız cesaret verici
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Görev
11 Temmuz 2023 Salı 12:21:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 12:21:00

Vanlı kadın girişimci üretimini arttırmak için alabalık tesisini modernize etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Ailesiyle alabalık yetiştiriciliği yapan 29 yaşındaki Mayıs Şeker, ailesine ait tesisi BM ve KOSGEB desteğiyle modern hale getirerek üretimini 4 tondan 10 tona çıkardı.

Van'ın Gevaş ilçesinde 29 yaşındaki girişimci Mayıs Şeker, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinden (KOSGEB) aldığı destekle büyütüp modernize ettiği alabalık tesisinde yılda 10 ton alabalık yetiştiriyor.

Güzelkonak Mahallesi'nde yaşayan Mayıs Şeker, babası Halim, annesi Hediye Şeker ve iki kardeşiyle 10 yıl önce kendilerine ait 10 dönümlük arazide toprak havuzlardan oluşan alabalık tesisi kurdu.

Taleplere yetişmekte zorlanan aile bireylerinden Mayıs Şeker, 2 yıl önce tesisi büyütmek ve modernleştirmek amacıyla FAO ve KOSGEB'e başvurdu.

Bu sayede KOSGEB'den mutfak malzemesi, FAO'dan da 140 bin lira hibe desteği almaya hak kazanan Şeker, toprak havuzları betonarmeye dönüştürdü, tesisini büyüterek yıllık üretimi 4 tondan 10 tona çıkardı.

Mayıs Şeker, restoran ve piknik alanı da oluşturduğu tesiste ürettiği balığı hem talep edenlere satıyor hem de pişirerek restoranda müşterilerine sunuyor.

"YILDA 10 TON ALABALIK YETİŞTİRİYORUZ"

Genç girişimci Şeker, AA muhabirine, babasından öğrendiği balık yetiştiriciliğine devam etmek istediğini anlattı.

Aldığı destekler sayesinde işini büyüttüğünü belirten Şeker, "Doğayı çok seviyorum. Çiçekler, ağaçlar, hayvanlar ilgi alanım. Sosyal Hizmetler Bölümünü 2015'te tamamladım. Üniversiteyi bitirmeme rağmen kendi alanımda çalışmadım. Doğadan kopmamak adına babamdan devraldığım tesisi işletiyorum." diye konuştu.

Bölgenin alabalık yetiştiriciliğine uygun olduğunu dile getiren Şeker, şöyle konuştu:

"Babamın 10 yıl önce alabalık yetiştirmek amacıyla açtığı tesisi 2 yıl önce aldığım desteklerle büyüttüm. Bayrağı babamdan 3 yıl önce devraldım. KOSGEB'den mutfak malzemesi, FAO'dan da 140 bin lira hibe desteği aldım. 10 dönüm üzerine kurduğumuz tesis, 29 ton kapasiteli. Yılda 10 ton alabalık yetiştiriyoruz. Restoran ve piknik alanlarını da eklediğimiz tesisimiz aile işletmesi olarak hizmet veriyor. Kadın işletmeci olarak burada olmam vatandaşların da dikkatini çekiyor. İşimi seviyorum. Güzel geri dönüşler alıyorum. Kadın elinin değdiği her şey farklı oluyor. Tesisimizde bu fark görülüyor."

Üretimi artırarak başka illere de balık göndermeyi hedeflediğini ifade eden Şeker, bunun için çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Etiketler : ALABALIK VAN KOSGEB
Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira

Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira
Şöhret ateşten gömlek

Şöhret ateşten gömlek
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi
Yükseklik korkusunu yendi

Yükseklik korkusunu yendi
Nysa antik kenti'nde oynayacak

Nysa antik kenti'nde oynayacak
Denizde yaşayacak

Denizde yaşayacak
Kerem Times Meydanı'nda

Kerem Times Meydanı'nda
Atiye'den ‘Sefam Olsun'

Atiye'den ‘Sefam Olsun'
25 bin kişilik koro

25 bin kişilik koro

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX